Труп викинули в лісі: в Польщі трагічно помер українець

У Польщі помер заробітчанин Василь Черней, у якого прямо на робочому місці погіршився стан. Керівниця фірми не надала йому допомоги, а вивезла труп до лісу опісля.

Як сказано в сюжеті ТСН, 36-річний прикарпатець працював на підприємстві з виробництва трун поблизу міста Новий Томишль.

Польська прокуратура встановила, що він помер у вказаній установі. Водночас її власниця заборонила викликати лікарів, наказавши усім робітникам йти додому. Допомогти позбутися тіла їй допоміг співвітчизник загиблого, який також перебував у штаті фірми нелегально.

"Суд отримав обвинувальний акт проти пані Гражини. Вона звинувачується в ненаданні допомоги 12 червня українцю Василю Чернею, який працював на її підприємстві. Інший громадянин України також серед підозрюваних. Йому інкримінують перешкоджання правосуддю і приховування злочину", – розповів представник прокуратури Міхал Сметковський.

Василь Черней Скріншот

Після затримання чоловік одразу зізнався у скоєному і заявив, що діяв під тиском. Прокурори вважають, що покарання йому можуть пом'якшити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі знайдений мертвим українець Іван Шпачук, з яким родичі втратили зв'язок ще посеред літа.

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