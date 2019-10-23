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23 жовтня • оновлено в 10:16
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/ Розслідування

Труп викинули в лісі: в Польщі трагічно помер українець

1.9т Читати матеріал російською

У Польщі помер заробітчанин Василь Черней, у якого прямо на робочому місці погіршився стан. Керівниця фірми не надала йому допомоги, а вивезла труп до лісу опісля.

Як сказано в сюжеті ТСН, 36-річний прикарпатець працював на підприємстві з виробництва трун поблизу міста Новий Томишль.

Польська прокуратура встановила, що він помер у вказаній установі. Водночас її власниця заборонила викликати лікарів, наказавши усім робітникам йти додому. Допомогти позбутися тіла їй допоміг співвітчизник загиблого, який також перебував у штаті фірми нелегально.

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"Суд отримав обвинувальний акт проти пані Гражини. Вона звинувачується в ненаданні допомоги 12 червня українцю Василю Чернею, який працював на її підприємстві. Інший громадянин України також серед підозрюваних. Йому інкримінують перешкоджання правосуддю і приховування злочину", – розповів представник прокуратури Міхал Сметковський.

Василь Черней

Василь Черней

Скріншот

Після затримання чоловік одразу зізнався у скоєному і заявив, що діяв під тиском. Прокурори вважають, що покарання йому можуть пом'якшити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі знайдений мертвим українець Іван Шпачук, з яким родичі втратили зв'язок ще посеред літа.

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Місце
Польща
Теги
заробітчани смерть
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Родионов Александр
Родионов Александр
не, ну а чо... "остаточно прощевай" и Укр0ина почала превращаться в своё первобытное привычное состояние xoлoпов и панов из великой Ржечи посполитой :-) як там воны своих xoлопив зараз та знову кличут? "kurwa ukrainska" чи "дикуны зи степи"? :-) кушайте евроЫнтыграцию- не обляпайтесь, бывшие молодшие братья, але зараз вороги русичам-великороссам!
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Mega Death
Mega Death
Как собаку
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