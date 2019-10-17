Труп лежав у кар’єрі: на Одещині розстріляли чоловіка. Фото 18+

У піщаному кар'єрі села Салагани, поруч із вулицею Південною міста Білгород-Дністровський Одеської області, виявили тіло розстріляного місцевого жителя.

До правоохоронців із повідомленням про "знахідку" звернулися вранці 13 жовтня, написала пресслужба поліції Білгород-Дністровського на своїй сторінці у Facebook.

Під час огляду трупа на його тулубі, здебільшого на спині, виявили множинні поранення овальної форми від дробу мисливської рушниці. Попередньо саме від них чоловік і помер. Інших тілесних ушкоджень не було.

На Одещині розстріляли чоловіка

Загиблий був вдягнений у камуфльовану форму зеленого кольору, чорні берци та білі будівельні рукавички.

Він пішов з дому ще 12 жовтня близько 17-ї години вечора. Медики попередньо встановили, що чоловік помер у проміжку від 17:00 до 24:00 того самого дня.

У межах розслідування кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України Білгород-Дністровський відділ поліції почав встановлювати всіх свідків події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ввечері у неділю, 13 жовтня, серед вулиці застрелили чоловіка. Загиблим виявився Арслан Гусейнов, який належав до "руху кавказького антикремлівського опору".

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