"Труни йдуть": українців попередили про небезпеку поїздок до Росії

Відомий український волонтер Мирослав Гай застеріг українців від поїздок до Росії та Білорусі найближчим часом.

Йдеться, зокрема, і про Чемпіонат світу з футболу-2018, пише він на своїй сторінці в Facebook.

"У нас йде війна, кожен день росіяни вбивають кількох українських солдат і ще десяток ранять. Але справа не в цьому. Справа в тому, що ми їх теж вбиваємо. І набагато більше", - пояснює він свої побоювання.

За його словами, на кожного загиблого українського солдата, доводиться кілька російських.

"Про це не говорить російська пропаганда, як вона мовчить про багато сотень втрат у Сирії, але про які вже знає весь світ. Зате пропаганда продовжує нагнітати ненависть до українців, американців, євреїв, європейців. І все це підкріплюється трунами, які йдуть з України в РФ", - підкреслив Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Ісландії офіційно оголосили про те, що не будуе присутньою на заходах чемпіонату світу з футболу 2018 року у Росії. Крім того, раніше відмовився від участі у церемонії відкриття Мундіалю-2018 президент Польщі Анджей Дуду.