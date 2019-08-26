Труна з хрестом і сокира в дверях: відомому активісту пригрозили вбивством. Фото

У Чугуєві Харківської області лідеру громадської організації "Мережа антикорупційних центрів" Роману Лихачову прислали хрест, труну і траурні вінки, а в двері квартири встромили сокиру.

Подробиці інциденту Лихачов розповів телефоном виданню "Укрінформ".

"Вночі я прокинувся від того, що, як мені здалося, у двері квартири щось впало. Виглянув на майданчик – нічого. А вранці мені подзвонили з офісу нашої громадської організації" Мережа антикорупційних центрів "і сказали, що біля дверей офісу стоять труну , хрест і вінок з погрозами на мою адресу. Коли я вийшов з квартири, то виявив, що в двері з зовнішньої сторони застромлять сокиру ", – розповів Лихачов.

Активіст написав заяву в поліцію і попросив забезпечити його безпеку. На його думку, погрози пов'язані з антикорупційною діяльністю організації.

"Наприклад, ми виявили, що кафе "Чорна перлина", що в центрі Чугуєва, без ліцензії продає алкогольні напої. Або інше: на автовокзалі, буквально в 50 метрах від районної прокуратури, діє торгова точка, яка також працює в режимі "наливайки". Ці заклади пов'язані з депутатом Чугуївської міської ради. Ми написали про це в мережі, причому зібрали кілька тисяч переглядів, а також – у поліцію і фіскальну службу. Мабуть, це комусь не сподобалося, і нас вирішили залякати", – пояснив Лихачов.

За його словами, організація діє 5 років: "За цей час за результатами наших перевірок порушено три десятки кримінальних справ, третина з них доведена до суду. Розмір штрафів і сум на погашення збитку, стягнутих з винних, перевищує 500 тис. грн".

Також Лихачов повідомив, що в зв'язку з його заявою в поліцію він сьогодні викликаний на допит до слідчого.

За його словами, подібні загрози свого часу надходили і до Миколи Бичка – екоактивісти з Есхара Харківської області, тіло якого знайшли повішеним у лісі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL 5 червня 2018 року в лісі поблизу селища Есхар знайдено тіло повішеного екоактивіста Миколи Бичка. Поліція не знайшла фактів, що підтверджують вбивство Бичка, і в грудні 2018 року справу закрили.

Адвокат родини Бичка Роман Лихачов заявляв тоді, що протягом двох місяців правоохоронці не провели необхідні слідчі дії та експертизи. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради відзначала, що розслідуванням смерті Миколи Бичка в Харківській області проводилося неналежним чином.

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