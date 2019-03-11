"Щоб тебе швидше звільнили!" Труханову вручили підозру: в чому справа

Меру Одеси Геннадію Труханову оголошено підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За його словами, градоначальника зараз допитують в САП.

"Холодницький (керівник САП. — Ред.) вручив особисто Труханову підозру за ст. 366-1", — зазначило джерело.

Геннадій Труханов Одессит.ua

За словами джерела, Труханов не очікував виклику на допит і почав говорити керівнику САП про "політичне замовлення".

"В кінці побажав Холодницькому, щоб його вже швидше звільнили з посади", — сказав співрозмовник ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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