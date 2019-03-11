|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфюмерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Щоб тебе швидше звільнили!" Труханову вручили підозру: в чому справа

3.5тЧитати матеріал російською

Меру Одеси Геннадію Труханову оголошено підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За його словами, градоначальника зараз допитують в САП.

"Холодницький (керівник САП. — Ред.) вручив особисто Труханову підозру за ст. 366-1", — зазначило джерело.

Геннадій Труханов

Геннадій Труханов

Одессит.ua

Новини
''Я закінчив'': Труханов втрапив у скандал із журналістом

За словами джерела, Труханов не очікував виклику на допит і почав говорити керівнику САП про "політичне замовлення".

"В кінці побажав Холодницькому, щоб його вже швидше звільнили з посади", — сказав співрозмовник ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Геннадій ТрухановНазар Холодницький
Місце
УкраїнаОдеса
Тег
АСАП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
7
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги