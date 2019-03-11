"Щоб тебе швидше звільнили!" Труханову вручили підозру: в чому справа

Меру Одеси Геннадію Труханову оголошено підозру у декларуванні недостовірної інформації.
Про це "Українській правді" повідомило джерело у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За його словами, градоначальника зараз допитують в САП.
"Холодницький (керівник САП. — Ред.) вручив особисто Труханову підозру за ст. 366-1", — зазначило джерело.
Геннадій Труханов
Одессит.ua
За словами джерела, Труханов не очікував виклику на допит і почав говорити керівнику САП про "політичне замовлення".
"В кінці побажав Холодницькому, щоб його вже швидше звільнили з посади", — сказав співрозмовник ЗМІ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У жовтні 2017 року НАБУ провело у Труханова обшуки в рамках двох кримінальних проваджень "за фактами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради".
У лютому 2018 року мера Одеси затримали в аеропорту "Бориспіль". У підсумку його відпустили на поруки.
Стало відомо про те, що Труханов має паспорт громадянина РФ. У 2017 році російський суд анулював паспорт громадянина РФ.
У червні 2018 року САП і НАБУ завершили розслідування щодо Труханова і працівників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. У жовтні до суду було передано обвинувальний акт.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!