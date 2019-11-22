"Це блеф!" В ефірі рознесли обіцянки Труби голодуючій адвокатці сімей Небесної Сотні

Адвокатка родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування нібито через те, що справи Майдану були передані під відповідальність директора ДБР Романа Труби.

Таку думку депутат від партії "Голос" Олександра Устинова висловила в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 22 листопада.

"Тому що ця людина, що стоїть зараз перед вами, свого часу відкривала кримінальні провадження проти майданівців... Дуже важко передавати справи Майдану в руки цієї людину", – заявила вона про керівника Державного бюро розслідувань.

"Зараз, коли ця людина стоїть перед вами і каже "ми готові до прийняття всіх цих справ", це блеф!" – додала депутат.

Вона також заявила, що Рада 15 листопада проголосувала за те, щоб Трубу звільнили з посади. У понеділок, 25 листопада, з'явилися кримінальні справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка, що Устинова назвала дивним.

Труба у відповідь на звинувачення заявив, що саме за той час, поки він працює в ДБР, були повідомлені підозри причетним до злочинів проти Революції Гідності, проводилися важливі допити і т.п.

Олександра Устинова і Роман Труба Колаж

Під час виступу Труба також розповів, що всього є 114 справ щодо Мадану, 50-60 із яких будуть отримані його відомством, а решта будуть підслідні поліції, НАБУ і СБУ.

ДБР, за його словами, буде працювати над справами одночасно і систематично. Старі слідчі, які вели справи раніше, будуть і далі брати участь у процесі.

"Я підтримую повністю позицію, що слідчі з ГПУ повинні перейти працювати в ДБР, продовжити розслідувати ці кримінальні провадження і поставити в них остаточну крапку", – сказав Труба.

У зв'язку з цим бюро створило спецпідрозділ, у якому вже на цей момент працюють слідчі Генеральної прокуратури.

Він додав, що очікує на затвердження необхідної правки Верховною Радою найближчим часом.

Пропонуємо подивитися трансляцію шоу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що справи Євромайдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих. Водночас він запевнив, що ці справи не будуть "поховані".

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