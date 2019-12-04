Труба відсвяткував скандал із прослуховуванням вечіркою в ресторані. Відео

Колишній глава ДБР Роман Труба після розкриття факту щодо прослуховування в його кабінеті, влаштував вечірку в одному з ресторанів Києва.
Закритий захід відбувся 29 листопада, через 10 днів після появи інформації про прослуховування, йдеться в сюжеті Bihus.info.
Разом із Трубою до ресторану прибули співробітники львівського управління ДБР. Правоохоронці святкували річницю початку роботи відомства. Журналісти зазначають, що пізніше до ресторану викликали поліцію, яка перевірила їхні документи.
На відео показано, що Труба з підлеглими з ресторану таємно покинули будівлю, користуючись службовим мікроавтобусом. Також відвідувачів ресторану виводили по одному, прикриваючи їх парасольками.
Роман Труба
Слово і Діло
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Роман Труба нещодавно заявив, що в його кабінеті були знайдені прослуховувальні пристрої.
У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби. У них фігурує глава Офісу президента Андрій Богдан.
Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.
Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал з ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.
В ефірі "Свободи слова" Труба уникнув відповіді, чи був його голос на плівках із записами розмов у ДБР.
27 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів подробиці про прослуховування, яку виявили у вересні в його кабінеті.
Близький соратник глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина нібито намагався продати закриття справи в ДБР за 150 тисяч доларів.
3 грудня Верховна Рада відправила у відставку скандального главу ДБР Романа Трубу.
Також 3 грудня о мережі з'явився новий запис розмов з, імовірно, директором ДБР Романом Трубою. У нього вимагали припинити обшуки проти олігарха Ігоря Коломойського і його нафтового бізнесу.
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