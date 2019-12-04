Труба відсвяткував скандал із прослуховуванням вечіркою в ресторані. Відео

Колишній глава ДБР Роман Труба після розкриття факту щодо прослуховування в його кабінеті, влаштував вечірку в одному з ресторанів Києва.

Закритий захід відбувся 29 листопада, через 10 днів після появи інформації про прослуховування, йдеться в сюжеті Bihus.info.

Разом із Трубою до ресторану прибули співробітники львівського управління ДБР. Правоохоронці святкували річницю початку роботи відомства. Журналісти зазначають, що пізніше до ресторану викликали поліцію, яка перевірила їхні документи.

На відео показано, що Труба з підлеглими з ресторану таємно покинули будівлю, користуючись службовим мікроавтобусом. Також відвідувачів ресторану виводили по одному, прикриваючи їх парасольками.

Роман Труба Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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