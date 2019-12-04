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4 грудня • оновлено в 13:36
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Труба відсвяткував скандал із прослуховуванням вечіркою в ресторані. Відео

1.7т
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Колишній глава ДБР Роман Труба після розкриття факту щодо прослуховування в його кабінеті, влаштував вечірку в одному з ресторанів Києва.

Закритий захід відбувся 29 листопада, через 10 днів після появи інформації про прослуховування, йдеться в сюжеті Bihus.info.

Разом із Трубою до ресторану прибули співробітники львівського управління ДБР. Правоохоронці святкували річницю початку роботи відомства. Журналісти зазначають, що пізніше до ресторану викликали поліцію, яка перевірила їхні документи.

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На відео показано, що Труба з підлеглими з ресторану таємно покинули будівлю, користуючись службовим мікроавтобусом. Також відвідувачів ресторану виводили по одному, прикриваючи їх парасольками.

Роман Труба

Роман Труба

Слово і Діло

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Роман Труба
Місце
Україна Київ
Теги
скандали Державне Бюро Розслідувань
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Комментарии на сайте не модерированы
Исаенко Оксана
Исаенко Оксана
Труба такой же полудурок как его шеф поросенко
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему Рада уволила главу ГБР Трубу? -Потому что для одних коррупционеров он был - труба, а для других – фанфара.
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