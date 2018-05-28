"Троянський кінь в Україні": названі умови для закінчення війни на Донбасі

Україна не повинна розділяти питання про окупацію Криму і захоплення частини Донбасу російськими військами.

Для вирішення конфлікту необхідно повернути контроль над українським кордоном, заявив в інтерв'ю "Апостроф" журналіст Айдер Муждабаєв.

"Коли говорять: "Я зараз закінчу війну", для мене це означає - здатися Путіну. На яких умовах кінець війни? Розділяти Крим і Донбас - на руку Путіну. Ці питання завжди треба ставити разом. Ці території однаково окуповані", - зазначив Муждабаєв.

За його словами, Україна використовує термінологію Росії, яка окупувала Крим.

"Просто Путін назвав це так, а це назвав ось так. Ми користуємося термінологією вбивці, який сказав: тут будуть "республіки", а ось це заберу собі і назву своїм. Ми живемо в термінології окупанта", - додав журналіст.

"Але треба повернути кордон (на Донбасі. - Ред.) - тоді це мир я розумію. А все інше - це капітуляція, це здача країни. Якщо це відбувається на таких умовах, які хоче Путін, то війна програна. Вся Україна опиниться в його руках. Це "Л/ДНР" буде троянським конем в українській державі", - підкреслив Айдер Муждабаев.

На його думку, далі Росія може спробувати підкупити українських нардепів.

"Для російських наш депутат Верховної Ради, якщо він безпринципний (а таких багато), копійки коштує", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Муждабаєв прорахував цілі Путіна в Україні.