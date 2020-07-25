Трошки зради напередодні припинення вогню на Донбасі

Мирослав Гай Розслідування 18:32, 25.07.2020

Трошки зради.

Подзвонили сьогодні зранку друзі з безпілотної розвідки. Військові.

Кажуть, не дають їм працювати наші РЕБи, станції радіо-електронної боротьби. Більш того, з'явились машини, яких ніколи не бачили в ЗСУ.

Я офігівший, подзвонив компітентному знайомому і він підтвердив моє припущення, що то можливо РЕБи ОБСЄ.

Ніби ОБСЄ має контролювати і зупиняти роботу безпілотників з двох боків.

Але є один маленький нюанс. Ми ж всі знаємо з числених звітів самого ОБСЕ, що окупанти на свої позиції їх не пускають, або коли пускають, то обмежено і не на всі.

Тобто у нас ОБСЕ зможе глушить, а у росіян – ні.

Чиї б ті машини не були, але наші не полетіли.

Веселий кардебалет.

Що ще?

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