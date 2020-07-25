Трошки зради напередодні припинення вогню на Донбасі
Трошки зради.
Подзвонили сьогодні зранку друзі з безпілотної розвідки. Військові.
Кажуть, не дають їм працювати наші РЕБи, станції радіо-електронної боротьби. Більш того, з'явились машини, яких ніколи не бачили в ЗСУ.
Я офігівший, подзвонив компітентному знайомому і він підтвердив моє припущення, що то можливо РЕБи ОБСЄ.
Ніби ОБСЄ має контролювати і зупиняти роботу безпілотників з двох боків.
Але є один маленький нюанс. Ми ж всі знаємо з числених звітів самого ОБСЕ, що окупанти на свої позиції їх не пускають, або коли пускають, то обмежено і не на всі.
Тобто у нас ОБСЕ зможе глушить, а у росіян – ні.
Чиї б ті машини не були, але наші не полетіли.
Веселий кардебалет.
Що ще?
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