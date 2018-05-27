"Тролив поліцію": скандального активіста спіймали п'яним за кермом в Одесі

Вночі в неділю, 27 травня, в Одесі патрульні поліцейські зупинили скандально відомого активіста "Дорожнього контролю", що займається безпекою на дорогах, який їздив по місту п'яним.

Експертиза підтвердила сп'яніння порушника, повідомляють у прес-службі поліції.

"Драгер підтвердив порушення - 1.30 проміле. Чоловік не погодився з результатом перевірки, після чого йому запропонували проїхати до медичного закладу. 41-річний порушник від проходження медичного огляду в присутності двох понятих відмовився", - відзначили поліцейські.

Інцидент трапився о 3:16 на вулиці Пантелеймонівській в районі 56-го будинку. Патрульний екіпаж зупинив автомобіль "Вольво", за кермом якого був активіст, через проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Під час перевірки поліцейські звернули увагу на запах алкоголю із салону авто, а також на дивну поведінку водія та пасажирів.

Як передає "Думская", йдеться про громадського працівника Олексія Булгару, який раніше неодноразово скандалив із поліцейськими. Після затримання він влаштував дебош у медустанові, в якій проходив огляд. Однак офіційної інформації про особу порушника немає.

Олексій Булгару SKELET-info

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За словами радника начальника одеської поліції Руслана Форостяка, активіст часто критикував дії поліції.

"...Експертиза, всі діла, оформлена сто тридцята. Я б про це не писав, якби цим активістом не виявився той, хто тривалий час тролив патрульну поліцію Одеської області, постійно змальовуючи їх дегенератами у своїх репортажах", - написав Форостяк на своїй сторінці в Facebook.

"Ніякої зловтіхи не відчуваю, але досить цікаво, як це сприйме суспільство і його колеги, тому що саме з цієї реакції можна зробити висновок наскільки взагалі постійне це суспільство і здатне воно генерувати стандарти, на які повинні відповідати правоохоронні органи або як мінімум прагнути до них", - додав він.

Відзначимо, Олексій Булгару є редактором видання "Дорожній контроль" і неодноразово публікував критичні статті про українську поліцію.

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