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Троє вбитих і п'ятеро поранених: у "ДНР" повідомили про масштабні втрати

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У четвер, 29 серпня, воїни Операції Об'єднаних сил на Донбасі нібито ліквідували трьох терористів.

Про це повідомили в "Народній міліції ДНР". Крім того, ще п'ятеро отримали поранення.

"Сьогодні о 18.30 "бойовики" 35-ї бригади морської піхоти ЗСУ здійснили прицільний обстріл наших позицій недалеко від населеного пункту Григорівка. Всього противник випустив по наших позиціях 15 мін калібром 120 міліметрів", – запевнили в пресслужбі "правоохоронного органу республіки".

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У "ДНР" повідомили про втрати

У "ДНР" повідомили про втрати

У штабі ОС повідомили про те, що терористи 29 серпня 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстрілював наші позиції з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поруч із Мар'їнкою з напряму Олександрівки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Водяного з напряму Ужівки – з гранатометів різних систем;

  • близько Новогнатівки з напряму Стили – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • поблизу Гнутового з напряму Заїченкового – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Південного з напряму шахти ім. Гагаріна –

    з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • в районі Зайцевого –

    з озброєння БМП і стрілецької зброї;

  • біля Луганської з напряму Нижнього Лозового –

    з великокаліберних кулеметів.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і готові до будь-яких підступним і провокаційним діям супротивника", – підкреслили в українському штабі.

Троє вбитих і п'ятеро поранених: у "ДНР" повідомили про масштабні втрати
Троє вбитих і п'ятеро поранених: у "ДНР" повідомили про масштабні втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося повне відео найшвидшої і найуспішнішої бойової операції Збройних сил України за час війни на Донбасі. Вона була проведена в середині липня, за тиждень до оголошення "хлібного" перемир'я.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Новини Донбасу Донбас
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