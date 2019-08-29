Троє вбитих і п'ятеро поранених: у "ДНР" повідомили про масштабні втрати

У четвер, 29 серпня, воїни Операції Об'єднаних сил на Донбасі нібито ліквідували трьох терористів.

Про це повідомили в "Народній міліції ДНР". Крім того, ще п'ятеро отримали поранення.

"Сьогодні о 18.30 "бойовики" 35-ї бригади морської піхоти ЗСУ здійснили прицільний обстріл наших позицій недалеко від населеного пункту Григорівка. Всього противник випустив по наших позиціях 15 мін калібром 120 міліметрів", – запевнили в пресслужбі "правоохоронного органу республіки".

У "ДНР" повідомили про втрати

У штабі ОС повідомили про те, що терористи 29 серпня 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстрілював наші позиції з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поруч із Мар'їнкою з напряму Олександрівки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі неподалік Водяного з напряму Ужівки – з гранатометів різних систем;

близько Новогнатівки з напряму Стили – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Гнутового з напряму Заїченкового – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Південного з напряму шахти ім. Гагаріна – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

в районі Зайцевого – з озброєння БМП і стрілецької зброї;

біля Луганської з напряму Нижнього Лозового – з великокаліберних кулеметів.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і готові до будь-яких підступним і провокаційним діям супротивника", – підкреслили в українському штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося повне відео найшвидшої і найуспішнішої бойової операції Збройних сил України за час війни на Донбасі. Вона була проведена в середині липня, за тиждень до оголошення "хлібного" перемир'я.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся