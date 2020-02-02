Троє поранених! Терористи Путіна втягнули ЗСУ в жорстокі бої на Донбасі

На війні за незалежність України на Донбасі 2 лютого двоє українських військових отримали поранення, ще один один отримав бойову травму.

Як повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил, російські терористи 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши міномети, гранатомети, кулемети, озброєння БМП та іншу зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи здійснили чотири обстріли: поблизу Пісків, Лебединського та біля Василівки.

Ще сім обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": чотири рази в районі Луганського, двічі поблизу з Кримським і біля Новотошківського.

"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння", – відзначили в зведенні.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи Путіна убили захисницю України, військового медика Клавдію Ситник, у якої залишилася 12-річна дочка.

У січні за незалежність України на війні життя віддали 14 героїв.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!