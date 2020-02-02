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2 лютого • оновлено в 20:22
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Троє поранених! Терористи Путіна втягнули ЗСУ в жорстокі бої на Донбасі

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На війні за незалежність України на Донбасі 2 лютого двоє українських військових отримали поранення, ще один один отримав бойову травму.

Як повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил, російські терористи 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши міномети, гранатомети, кулемети, озброєння БМП та іншу зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи здійснили чотири обстріли: поблизу Пісків, Лебединського та біля Василівки.

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Ще сім обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": чотири рази в районі Луганського, двічі поблизу з Кримським і біля Новотошківського.

"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння", – відзначили в зведенні.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи Путіна убили захисницю України, військового медика Клавдію Ситник, у якої залишилася 12-річна дочка.

У січні за незалежність України на війні життя віддали 14 героїв.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Смерть москалям!!!
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
скоты и убийцы
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
С начала месяца на навоз пошло ВСУшных алкашей 2-200 4-300.
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