"Тривожний сигнал": в Росії запанікували через нові українські ракети

Депутат нелегітимної Держдуми РФ "від Криму" Руслан Бальбек назвав заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова про перевагу українських ракет над російськими "хвастощами".

"Турчинов – це футболіст, який завжди б'є повз ворота, проте глядачі бачать, як м'яч летить. Те ж саме і з ракетами – всі бачили їх старти, а попадання в ціль – це, напевно, головна таємниця нашого всесвіту. Хвалько набагато небезпечніше агресивного політика, тому що він переконує народ у непереможності", – сказав Руслан Бальбек "РИА Новости".

Також депутат заявив, що "ракети Турчинова потрапляють у небо".

"Це тривожний сигнал – відбувається психологічна мутація з Турчинова-політика в Турчинова-хвалька... Турчинов живе в містичному світі, всі його ракети потрапляють, як то кажуть, в небо – але для нього це, мабуть, теж чималий результат", – додав Бальбек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кремлівські пропагандисти украй нервово відреагували на новітню зброю України, яка буде продемонстрована 24 серпня під час параду до Дня Незалежності в Києві.