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"Тривожний сигнал": в Росії запанікували через нові українські ракети

5.5тЧитати новину російською

Депутат нелегітимної Держдуми РФ "від Криму" Руслан Бальбек назвав заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова про перевагу українських ракет над російськими "хвастощами".

"Турчинов – це футболіст, який завжди б'є повз ворота, проте глядачі бачать, як м'яч летить. Те ж саме і з ракетами – всі бачили їх старти, а попадання в ціль – це, напевно, головна таємниця нашого всесвіту. Хвалько набагато небезпечніше агресивного політика, тому що він переконує народ у непереможності", – сказав Руслан Бальбек "РИА Новости".

Також депутат заявив, що "ракети Турчинова потрапляють у небо".

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"Це тривожний сигнал – відбувається психологічна мутація з Турчинова-політика в Турчинова-хвалька... Турчинов живе в містичному світі, всі його ракети потрапляють, як то кажуть, в небо – але для нього це, мабуть, теж чималий результат", – додав Бальбек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кремлівські пропагандисти украй нервово відреагували на новітню зброю України, яка буде продемонстрована 24 серпня під час параду до Дня Незалежності в Києві.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Росія
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
пора менять название, вы юмористический сайт, тут очень весело.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Куриная гузка кровавого пастора может вызвать только смех.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Петренко Сергей, прилет чего и куда? не смешите!
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