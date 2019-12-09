Тримають 56 годин: Росія влаштувала Україні підлість в Азовському морі

Станом на 1 грудня Росія наростила час штучного утримування українських кораблів у Керченській протоці до 56 годин.

Це у три з половиною рази більше, ніж було у жовтні, написав на своїй сторінці у Facebook керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"Місяць тому ми констатували, що від початку жовтня 2019 року Російська Федерація в Азовському морі намагалася демонструвати, що вона "біла і пухнаста". Ми пов'язували різке зниження у жовтні середнього часу штучного утримування маріупольських і бердянських рейсів комерційних суден у Керченській протоці (після відповідного демонстративного значного зростання) з підготовкою України до участі в "нормандському саміті" 9 грудня (з метою сформувати пакет аргументів для зняття з РФ міжнародних санкцій). За підсумками листопада картина у Керченській протоці в порівнянні з жовтнем істотно змінилася у гірший бік", – зазначив експерт.

Кораблі NewsOne

Так, на вході в Азовське море середній час штучного утримування суден виріс із 16,1 до 56,2 годин (тобто у 3,5 рази), а на виході з Азовського моря у Чорне – з 26,9 до 52,8 годин (в 1,96 рази).

Клименко уточнив, що в листопаді було кілька штормових днів, коли рух у Керченській протоці було перекрито. Тому, щоб отримати об'єктивну картину, з розрахунків були виключені затримки суден у дні штормів. Однак навіть це змінило картину несуттєво:

на вході спостерігалося зростання утримування з 16,1 до 40,9 годин (без фактора штормів, у 2,5 рази);

на виході – зростання з 26,9 до 39,6 годин (в 1,47 рази).

"Якщо наша гіпотеза про зв'язок цих параметрів із зовнішньополітичними подіями, пов'язаними з РФ, правильна, то РФ в листопаді зрозуміла, що їй нема чого очікувати від "нормандського формату" в сенсі перспектив скасування санкцій", – зробив висновок Клименко.

Зростання часу штучного утримування українських кораблів Росією Facebook Андрія Клименка

Зростання часу штучного утримування українських кораблів Росією Facebook Андрія Клименка

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у Чорному і Азовському морях постійно зростають військові загрози для України з вини РФ. Країна-агресор перешкоджає свободі судноплавства та розвитку української морської індустрії.

У свою чергу морпіхи ЗСУ попередили, що в місті Скадовську Херсонської області на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом існує велика діра, через яку можуть здійснити прорив російські військові.

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