Тримав на ланцюзі три роки: під Сумами батько по-звірячому знущався з хворого сина

У Сумській області правоохоронці затримали чоловіка, який протягом трьох років тримав під замком свого хворого сина.

Як інформує прес-служба обласної поліції, 57-річний батько періодично приковував 30-річного молодого чоловіка ланцюгом за ногу до металевого ліжка.

Свій вчинок він пояснив тим, що син від народження має вади фізичного і психологічного здоров'я й може становити загрозу як для себе, так і для оточуючих. Водночас до медиків за допомогою він не звертався і належним чином за сином не доглядав.

Скрін відео ТСН

У сюжеті ТСН наголошується, що про те, що відбувалося в родині, знали всі в селі — від сусідів до сільського голови, однак люди мовчали і нічого не робили.

Про знущання з людини в поліцію повідомили медики, які прибули на виклик.

Батькові хворого поліція оголосила підозру в тортурах і обмеженні свободи людини, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Скрін відео ТСН

Скрін відео ТСН

Чоловік, який перебував під замком, зараз під наглядом медиків, і після всіх необхідних обстежень він, найімовірніше, буде доставлений до відповідної спеціалізованої медустанови для подальшого лікування та реабілітації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сумах поліція врятувала однорічну дівчинку, яка ледь не замерзла. Дитина перебувала на 10-градусному морозі, поки її мати розпивала спиртні напої.

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