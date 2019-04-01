Тримали в заручниках вагітну, виламували двері: з'явилися моторошні деталі обшуків ДФС

Співробітники Державної фіскальної служби провели 34-годинний обшук в одній із найбільших страхових компаній України "Арсенал Страхування", допустивши при цьому безліч грубих порушень закону.

Про це йдеться в розслідуванні "Стоп корупції". Журналісти запідозрили ДФС в тиску на страхову діяльність в Україні. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Сам обшук тривав із дня 21 березня по 21:00 22 березня. Через проблеми зі здоров'ям співробітників, які опинилися замкнутими в задушливому приміщенні майже на добу, адвокати викликали швидку допомогу.

"У нас жіночий колектив. У кімнаті було шість дівчат. Коли вже було 18 годин, на прохання адвоката відпустити вагітну дівчину почалися глузування, через півгодини її відпустили. Але, щоб ви розуміли, чоловіки обшукували дівчат, що, як я розумію, суперечить нашому законодавству", – розповіла одна з представниць компанії.

"Стоп корупції"

"Стоп корупції"

"Стоп корупції"

Крім цього, стало відомо і про інші порушення. Зокрема, фіскали перервали відеофіксацію обшуку, яка є обов'язковою вимогою відповідно до законодавства, не пускали в будівлю адвокатів і зламали двері в електрощитову.

"Стоп корупції"

"Стоп корупції"

Крім того, в компанії запевнили, що ДФС здійснювала тиск і на контрагентів страховиків: їм регулярно надходили дзвінки та висилалися повістки.

У розслідуванні було встановлено, що обшук став наслідком податкової перевірки, яка почалася ще в 2017 році. За словами адвокатів, всі суди компанія виграла, однак ДФС влаштувала "податковий терор".

Відзначається, що журналісти звернулися з матеріалами розслідування в ДФС для отримання пояснень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів в середу, 6 березня, ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби.

Таким чином, ДФС розділять на Державну податкову (ГПС) і Державну митну служби (ГТС).

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