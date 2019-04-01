|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Тримали в заручниках вагітну, виламували двері: з'явилися моторошні деталі обшуків ДФС

1.7тЧитати матеріал російською

Співробітники Державної фіскальної служби провели 34-годинний обшук в одній із найбільших страхових компаній України "Арсенал Страхування", допустивши при цьому безліч грубих порушень закону.

Про це йдеться в розслідуванні "Стоп корупції". Журналісти запідозрили ДФС в тиску на страхову діяльність в Україні. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Сам обшук тривав із дня 21 березня по 21:00 22 березня. Через проблеми зі здоров'ям співробітників, які опинилися замкнутими в задушливому приміщенні майже на добу, адвокати викликали швидку допомогу.

"У нас жіночий колектив. У кімнаті було шість дівчат. Коли вже було 18 годин, на прохання адвоката відпустити вагітну дівчину почалися глузування, через півгодини її відпустили. Але, щоб ви розуміли, чоловіки обшукували дівчат, що, як я розумію, суперечить нашому законодавству", – розповіла одна з представниць компанії.

Новини
ДФС перевірить чотири види бізнесу в Україні: до кого прийдуть ревізори
Тримали в заручниках вагітну, виламували двері: з'явилися моторошні деталі обшуків ДФС

"Стоп корупції"

Тримали в заручниках вагітну, виламували двері: з'явилися моторошні деталі обшуків ДФС

"Стоп корупції"

Тримали в заручниках вагітну, виламували двері: з'явилися моторошні деталі обшуків ДФС

"Стоп корупції"

Крім цього, стало відомо і про інші порушення. Зокрема, фіскали перервали відеофіксацію обшуку, яка є обов'язковою вимогою відповідно до законодавства, не пускали в будівлю адвокатів і зламали двері в електрощитову.

Тримали в заручниках вагітну, виламували двері: з'явилися моторошні деталі обшуків ДФС

"Стоп корупції"

Тримали в заручниках вагітну, виламували двері: з'явилися моторошні деталі обшуків ДФС

"Стоп корупції"

Тримали в заручниках вагітну, виламували двері: з'явилися моторошні деталі обшуків ДФС

Крім того, в компанії запевнили, що ДФС здійснювала тиск і на контрагентів страховиків: їм регулярно надходили дзвінки та висилалися повістки.

У розслідуванні було встановлено, що обшук став наслідком податкової перевірки, яка почалася ще в 2017 році. За словами адвокатів, всі суди компанія виграла, однак ДФС влаштувала "податковий терор".

Відзначається, що журналісти звернулися з матеріалами розслідування в ДФС для отримання пояснень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів в середу, 6 березня, ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби.

Таким чином, ДФС розділять на Державну податкову (ГПС) і Державну митну служби (ГТС).

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
УкраїнаКиїв
Тег
УКРІНФОРМ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки