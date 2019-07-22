Не раз був судимий: що відомо про збоченця, який зґвалтував онучку на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області 65-річний чоловік всю ніч гвалтував свою нерідну онуку. За повідомленням поліції, він був раніше неодноразово судимий.

Односельці розповіли OBOZREVATEL, що сім'я живе в Гейківці всього пару років. Особливою товариськістю не відрізнялася, але справляла враження господарських і пристойних людей.

У селі шоковані злочином

Жителі маленького села Гейківка буквально приголомшені новиною. Їх односельчанин, 65-річний чоловік, згвалтував 13-річну дівчинку, свою нерідну онуку.

Підозрюваний у зґвалтуванні Facebook В'ячеслава Аброськіна

Як повідомила поліція, він всю ніч знущався над дитиною, ґвалтував її природним і неприродним способом, а також знімав все це на телефон.

Молода мама, якій самій всього 28 років, привезла дітей 13 і 4 років до бабусі з дідусем в село, а сама відправилася на цілодобову роботу. Коли вона повернулася, то старша дочка розповіла, що дід познущався над нею. Де була в цей час рідна бабуся, не ясно.

"Зараз в селі тільки й обговорюють цю новину. У неділю, 21 липня, були вибори, і люди не знали про те, що сталося. А сьогодні перше, що вони дізнаються, про цей страшний випадок. Розумієте, село у нас маленьке, всі один одного знають. Найбільше, що траплялося, так крадіжки. Пацани до кого-небудь залізли, інструмент вкрали. А тут таке! Всі в шоці", – розповіли OBOZREVATEL в сільській раді.

Приїхали два роки тому

Літній чоловік, підозрюваний в згвалтуванні, разом з дружиною, теж пенсіонеркою, приїхали сюди два роки тому. Купили будинок, вели домашнє господарство.

"У них є кози, теля, птиця, вони траву косили. Загалом, нічого поганого за ними раніше не помічали. Дочка і онуки до них приїжджали часто, гостювали, влітку особливо, все було нормально. Навіть повірити не можу", – дивується одна з мешканок села Валентина.

Літній чоловік працював десь в Кривому Розі, щоранку він вирушав туди на маршрутці, а ввечері повертався.

З сусідами особливо не спілкувалися

Найближчі сусіди родини теж в розгубленості.

"Нічого особливого про них сказати не можу, вони з сусідами не дружили, трималися самі по собі. Випивав він, не без цього, звичайно. Але особливих скандалів у них не було. І онуків бачив, вони у них часто були. Але він з онуками не особливо і спілкувався, я не бачив, щоб він з ними кудись ходив. Але те, що він, виявляється, сидів і начебто не один раз, то ми цього тут не знали! Зараз люди говорять всяке, і що вони спеціально сюди переїхали, тому що в Кривому Розі знали, що він судимий і розпусник. Але я цього вам підтвердити не можу", – зазначив у розмові з OBOZREVATEL сусід Микола.

Гейківка google.com карти

А ось в адміністрації Криворізького району, якій підпорядковується село Гейківка, про те, що трапилося вже знають. "Ми все знаємо, нам повідомили. Але чи були вони у нас на обліку, сказати не можемо, це конфіденційна інформація", – сказав керівник відділу по роботі з дітьми Юрій Палій.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!