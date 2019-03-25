''Трималась заради сім'ї'': в Дніпрі жінка три дні провела в покинутому колодязі

У Дніпрі 67-річна жінка випадково провалилася в покинутий колодязь і провела там три дні. Незважаючи на втому, постраждала не зомліла і продовжувала кликати на допомогу.

Детальніше про неймовірний порятунок – у публікації OBOZREVATEL.

Від холоду рятувалася пакетом

Був день 22 березня. Ленура Леванова відійшла з роботи в супермаркет. Там вона купила пачку чіпсів і сік, після чого пішла назад. Її шлях пролягав через занедбану ділянку біля залізничної колії. Жінка вирішила скоротити, і зійшла зі звичної стежки ближче до паркану і ... провалилася у триметровий колодязь.

"Мама буквально сповзла на дно колодязя. У результаті вона отримала гематоми, садна і перелом ребра. Пізніше вона нам розповідала, що хоча і відчувала біль у всьому тілі, вирішила не сідати, а стояти, спершись на стінку, оскільки боялася, що більше вже не підніметься. Так вона простояла три дні", – розповіла нашим журналістам дочка постраждалої Наталя.

67-річна Ленура Леванова провела в колодязі три дні

За словами Наталії, її мати весь час кликала на допомогу, стукала палицею по стінці колодязя. На жаль, місце було пустельним, а мобільного телефону у жінки з собою не було.

Вночі стало холодно. Наталя каже, що її матері пощастило, що на ній був теплий одяг: кофта, халат і щільна дублянка. Крім того, Ленура сама прийняла деякі заходи з утеплення, натягнувши на ноги рукавички, й огорнувши їх пакетом.

Що стосується спраги, то, за словами дочки, її мати трохи втамувала її соком, хоча велика частина рідини пролилася, оскільки падаючи, жінка пошкодила упаковку. Їсти жінці не дуже-то хотілося, до того ж солоні чіпси лише викликали спрагу.

"Чи вірила мама, що її знайдуть? Звичайно! Вона потім розповідала, що триматися їй допомагала думка, що вдома у неї залишилися внучка і діти. Хоча і зізнавалась, що сил їй вистачило б іще максимум на добу", – каже Наталя.

Орієнтовне місце події Google. Maps

Не чула голоси

Про те, що Ленура Леванова зникла, її родичі дізналися від колег жінки: ті зателефонували і сказали, що Ленура не повернулася з супермаркету. Наталя з чоловіком, сестрою і друзями почали пошуки. Обійшли відділення всіх лікарень, розвішували оголошення із закликом про допомогу на стовпах, писали в соцмережах.

Шукали і на пустирі, де заглядали практично в усі колодязі, яких там була чимала кількість. За збігом обставин, саме в той колодязь, в якому була потерпіла, люди не заглянули. Зі свого боку, жінка на дні колодязя не чула голосів зовні, можливо, ще й тому, що через слабкість час від часу "відключалася".

Виявила собака

Доведені до відчаю родичі вирішили заручитися підтримкою кінологів і 24 березня звернулися у "Спілку самаритян-кінологів України" з Павлограду. У той же день кінологи приїхали на місце і почали пошуки.

Спілка самаритян-кінологів України

Відзначимо, що для пошуків була перекрита дорога. Про це людей попросили самі кінологи, які турбувалися за безпеку собаки, яка, взявши слід, могла потрапити під машину. Сім'я постраждалої подзвонила в поліцію і попросила терміново приїхати і перекрити дорогу. Не дочекавшись копів, люди самі зупинили транспортний потік. За їхніми словами, водії з розумінням поставилися до тимчасової затримки.

Між тим собака почала пошуки. Ось як про це пише в Facebook кінолог Лариса Борисенко.

"Раптом, Спаркі активно заметушилася в одному місці, стала шкребти лапами і гавкнула, намагаючись сунути голову в отвір колектора. Через секунду я вже лежала на землі і також зазирнула в отвір – бетонний колодязь глибиною близько 3,3 метрів, з двома розгалуженнями всередині. У колодязі було порожньо. Але уявіть мої емоції, коли на мій крик у порожнечу: "Є хто живий?!" – я почула ніби слабкий стогін. Я закричала знову, і звідкись із надр землі: "Допоможіть! Я тут три дні!" – згадує Борисенко.

Жінку виявила собака по кличці Спаркі Спілка самаритян-кінологів України

Колодязь, в який провалилася Ленура Леванова відшукали в 20-25 метрах від того колодязя, який виявила собака. На місце були викликані рятувальники, які за допомогою драбини та мотузки дістали жінку.

ДСНС Дніпропетровської області

За словами Наталії, лікарі медзакладу, куди доставили її матір, спочатку не повірили, що літня людина стільки часу перебувала в колодязі в свідомості.

"Один лікар нам грубо відповів, що він не вірить у такі чудеса... Насправді наша мама дуже активна і стійка людина. Вона на дачі працює більше, ніж ми з сестрою. Її енергія, а також бажання знову побачити свою сім'ю допомогли їй витримати", – сказала жінка.

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