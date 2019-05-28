Тримала малюка на руках: у Маріуполі в ДТП розбилася сім'я

Війна на українських дорогах продовжує калічити долі людей. Черговий жахливий випадок трапився у Маріуполі Донецької області.

У результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинула 30-річна Валентина Стамбулжі, а її 5-річний син Серафим дивом залишився живий. Стан хлопчика важкий. OBOZREVATEL дізнався подробиці трагедії.

Мама з сином Соцмережі

Був вечір 26 травня. "Таврія", якою керував цивільний чоловік Валентини, рухалася однією із міських вулиць. Жінка сиділа на передньому пасажирському сидінні, тримаючи сина на руках.

На заокругленій ділянці дороги легковик виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із ВАЗом. За попередньою інформацією, "Таврію" повело на мокрій дорозі через лису гуму.

ДТП у Маріуполі

У легковика була лиса гума

У результаті удару автомобілі перетворилися на купу заліза. Водії отримали травми, а Валентина загинула на місці події. Дитину ж розбита панель затиснула в салоні, і для її звільнення були викликані рятувальники.

"За допомогою гідравлічного інструменту бійці зрізали стійки дверей і деблокували хлопчика, після чого передали його працівникам швидкої допомоги", – повідомили в прес-службі ДСНС Донецької області.

Автомобілі зіткнулися лоб у лоб

Від легковиків залишилася купа заліза

ДТП сталася у Маріуполі Google. Maps

У Маріупольському медичному територіальному об'єднанні здоров'я дитини й жінки OBOZREVATEL повідомили, що хлопчик перебуває в реанімації. "Він отримав перелом ноги, травму голови та забої", – зазначили медики.

5-річний Серафим Соцмережі

ДТП із дитиною шокувала багатьох містян. Люди вже почали збір коштів для допомоги хлопчикові.

У соцмережах люди збирають кошти на лікування хлопчика

За даними ЗМІ, Валентина Стамбулжі переїхала до Маріуполя з Донецька в червні 2014 року. Працювала викладачем хімії в інтернаті. Зараз лікуванням її сина займаються родичі.

30-річна Валентина Стамбулжі Соц мережі

Поліція внесла відомості в ЄРДР а ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсонській області легковий автомобіль врізався в мопед, на якому їхав 15-річний школяр із 7-річною сестричкою. Діти загинули на місці події.

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