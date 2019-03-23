Тричі стріляв снайпер: на Донбасі під час завдання загинув медик ОС

На Донбасі під час виконання завдання загинув військовий медик Володимир Маркевич.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба 24 ОМБр ім. короля Данила. Він був старшим бойовим медиком і перебував на спостережному посту переднього краю лінії розмежування в районі Новомихайлівки.

Чоловік перебував на найбільш небезпечній ділянці, тому що в будь-який момент військовослужбовцям могла знадобитися його допомога.

Володимир Маркевич

У Маркевича тричі вистрілив ворожий снайпер зі снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм. Одна із куль стала смертельною для медика, оскільки пробила захисну стінку укриття і поранила чоловіка.

Маркевич народився 5 лютого 1971 року і жив у Львівській області в населеному пункті Розділ. Рятувати бійців у районі ООС він пішов у квітні 2018 року.

Без батька залишився його 22-річний син Кирило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі 21 березня загинув один український військовослужбовець, ще один був серйозно поранений противником.

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