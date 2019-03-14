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"Трибунал у Гаазі пройде за секунду": в Україні піймали Путіна, який проговорився про захоплення Криму спецназом

2.2тЧитати матеріал російською

Російський президент Володимир Путін 27 лютого заявив, що в окупованому ним Криму під час фейкового референдуму перебували бійці й командири сил спеціальних операцій РФ, щоб "захистити світ від карателів".

"Прекрасно, виявляється в Криму, крім моряків морського флоту, які перебували там за договором і, танцюючи "Яблучко", випадково заблокували українські військові частини, перебували ще якісь сили спецоперацій ЗС РФ, які там точно не повинні були танцювати "Яблучко", — зазначила українська журналістка Яніна Соколова в своїй вечірній програмі про таке зізнання.

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Володимир Путін робить зізнання

Володимир Путін робить зізнання

Кадр з відео

Вона підкреслила, мовляв, виявляється, що війська Росії з'явилися там ще до так званого референдуму, тобто ще коли Крим навіть згідно з російським законодавством був українським.

"Виходить, ви віроломно, без оголошення війни використовували свою армію проти свого найближчого сусіда. Проти країни, в якій навіть у найстрашнішому сні таке ніхто уявити не міг. Проти країни, в якій просто всі оху*ли й довго не могли повірити, що Росія може на нас напасти. У когось ще є сумнів, що ви на нас напали? У Путіна — немає! І у солдатів, які отримали медальки за організацію "народного референдуму" теж немає. Ну, ви знаєте, це абсолютно нормально, коли референдум про відокремлення території однієї держави контролює держава, до якої ця територія повинна приєднатися? Знаєте, з такими зізнаннями трибунал у Гаазі буде тривати секунду", — сказала Соколова.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у цій же програмі Соколова розкрила фейк росіян про 8 підводних човнів в Азовському морі.

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Теми
анексія КримуРеферендум в Кримуросійська пропагандаРосійська воєнна загроза
Особи
Яніна СоколоваВолодимир Путін
Місце
Україна
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Путяга себе на виселицу уже наговорил.с нетерпением ждём следующих откровений.
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