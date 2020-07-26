Три сценарії України: Єнін сказав, що чекає Іран за відмову розслідувати трагедію МАУ

Україна має три варіанти дій у разі відмови Ірану від співробітництва в розслідуванні катастрофи МАУ (фото: CNN).

У разі відмови Ірану від співробітництва в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ Україна має 3 варіанти дій, але сподівається на двосторонній переговорний процес із Тегераном.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", зазначивши, що в разі відсутності результатів переговорів з Іраном Київ має намір застосувати додаткові інструменти захисту, які передбачені міжнародними конвенціями.

"Наприклад, інструментарій Чиказької конвенції передбачає: крок №1 – це односторонній або багатосторонній переговорний процес із країною, на території якої стався інцидент. Другий етап – це винесення зазначеного питання на розгляд ради ІКАО. І третій – це арбітраж або винесення на розгляд Міжнародного суду ООН", – пояснив дипломат.

За його словами, такі кроки будуть вжиті, якщо іранська сторона не сприятиме завершенню розслідування катастрофи та забезпеченню належного рівня комунікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції завершили розшифровку бортових самописців зі збитого під Тегераном літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України".

Вона підтвердила, що катастрофі сприяли зовнішні чинники.