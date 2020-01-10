Заборонена зброя, провокації і три смерті: як пройшов тиждень в ООС

За період із 3 по 9 січня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 24 обстріли українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинуло троє українських військовослужбовців, поранення отримали 9 бійців.

Російські окупанти не допускали спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольні території, грубо порушували домовленості з розведення сил і не припиняли обстріли навіть на Різдво. Детальніше про головні події ООС – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС із 3 по 9 січня

У п'ятницю, 3 січня, в район ООС прийшла чергова партія гуманітарної допомоги в рамках проєкту "Допомога Схід". Цього разу її отримали в Попаснянській районній лікарні, обласному госпіталі для ветеранів війни в Святогорську і в обласній клінічній лікарні в Сєвєродонецьку.

Лікарні в районі ООС отримали нову партію гуманітарної допомоги Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У суботу, 4 січня, українська сторона СЦКК зафіксувала збройне формування РФ на окупованій частині Луганської області. "Збройні формування Російської Федерації і їх найманці продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку як із порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання озброєння", – йдеться у звіті.

Зокрема, в районі н.п. Міусинськ міні-БПЛА зафіксував 7 одиниць реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), які були розміщені з порушенням ліній відведення.

Податкова поліція відзвітувала про ліквідацію 13 незаконних АЗС у районі ООС за останній тиждень. 8 із них у Донецькій області, 5 – у Луганській.

В районі ООС ліквідовані незаконні АЗС Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

На КПВВ "Новотроїцьке" виявлена контрабандна партія сигарет. Чоловік "накачав" сигаретами шину.

На Донбасі виявили партію контрабандних сигарет Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У неділю, 5 січня, загинули двоє українських військовослужбовців із Хмельницької області – Сергій Рацун і Сергій Дічек. 44-річний Сергій Рацун родом із міста Славута, що на Хмельниччині. Внаслідок ворожого обстрілу отримав не сумісні з життям поранення. 48-річний Сергій Дічек із Волочиська Хмельницької області загинув під час вибуху військового вантажного автомобіля, у результаті наїзду на протитанкову міну.

Сергій Дічек та Сергій Рацун 5 Канал

В одному з магазинів Краматорська була виявлена партія алкоголю без акцизних марок. Вилучено близько 1,5 тисяч літрів контрабандного спиртного на суму понад півмільйона гривень.

Новини 2 українських бійці загинули 5 січня в зоні операції ООС

У Краматорську вилучено контрабандний алкоголь Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У той же день була виявлена нелегальна АЗС. Оперативниками описано понад 19 тисяч літрів бензину на суму понад 500 тисяч гривень.

У вівторок, 7 січня, з Різдвом Христовим українських воїнів, які несуть службу в районі ООС у Луганській області, привітав міністр оборони України Андрій Загороднюк. Кращих із них він нагородив грошовими сертифікатами, цінними подарунками та нагородною зброєю.

Міністр оборони привітав воїнів ЗСУ з Різдвом Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У цей день на кожній позиції була традиційна різдвяна страва – кутя. На більшості з них – ще і 12 страв.

У районі проведення АТО відзначили Різдво Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У четвер, 9 січня, російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті обстрілу загинув один військовослужбовець. Загиблим Героєм виявився військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу старший солдат Микола Довженко. Йому було всього 23 роки.

Микола Довженко загинув на Донбасі Цензор.нет

У звіті спостережної місії ОБСЄ вкотре йшлося про відмову збройних формувань РФ у допуску на тимчасово окуповану територію. Цього разу окупанти не пропустили спостерігачів через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське (колишній Жовтень) на півдні Донецької області. Всього за місяць ОБСЄ зафіксовано понад 60 незаконних обмежень.

На Приазов'ї вертоліт Морський авіаційної бригади виявив корабель берегової охорони ФСБ Росії, який займався збором розвідданих. "Після декількох обльотів над акваторією якірної стоянки, морські авіатори змусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань", – повідомили в штабі ООС.

На Приазов'ї виявлено шпигунський корабель ФСБ Росії Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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