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"Три доби боролася душа": у Дніпрі помер поранений воїн ЗСУ

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У лікарні імені Мечникова в Дніпрі помер тяжкопоранений воїн Збройних сил України. Його боротьба за життя тривала кілька днів, але травми виявилися не сумісні з життям.

Дмитро був родом з смт Миропіль Житомирської області, у нього залишилися дружина і дитина, написав головний лікар медзакладу Сергій Рижнеко на своїй сторінці у Facebook.

"Три доби боролася душа. Він не просив про допомогу. Його поранення не сумісне з життям. Його мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини. Біля селища Широкине куля Дмитру увійшла в лоб і вийшла через потилицю. Тиск по нулях, очі нерухомо дивляться в стелю, кома третього ступеня. Лікарі Мечникова сподіваючись на диво, не залишали бійця, підключивши всі апарати стеження, коригуючи всі життєві функції, ШВЛ. Операція неможлива", – розповів він про останні дні життя захисника України.

Загинув воїн ЗСУ

Загинув воїн ЗСУ

fakty.ua

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За словами Риженка, серце Героя зупинялося три рази, але реаніматологам вдавалося запускати. Однак увечері 12 серпня Дмитро помер.

"Жорстокий світ безвиході. Все руйнується, коли обривається життя", – написав головлікар лікарні імені Мечникова.

Як повідомляв OBOZREVATEL 10 серпня окупанти вбили на Донбасі молодшого лейтенанта НГУ Романа Романенка з Дніпра.

А 6 серпня в результаті атаки терористів в зоні ООС загинули три українських морських піхотинці – Олександр Шарко, Владислав Рак, Сергій Шандра і Василь Курдов.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Риженко
Місце
Україна Дніпро
Тег
Збройні сили України
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Golan Sim
Golan Sim
Порядочный человек не пойдёт в каратели. Их гибель естественна и закономерна.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
"Его мозг разрушен" - именно такие и идут в АТО.
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