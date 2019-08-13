"Три доби боролася душа": у Дніпрі помер поранений воїн ЗСУ

У лікарні імені Мечникова в Дніпрі помер тяжкопоранений воїн Збройних сил України. Його боротьба за життя тривала кілька днів, але травми виявилися не сумісні з життям.

Дмитро був родом з смт Миропіль Житомирської області, у нього залишилися дружина і дитина, написав головний лікар медзакладу Сергій Рижнеко на своїй сторінці у Facebook.

"Три доби боролася душа. Він не просив про допомогу. Його поранення не сумісне з життям. Його мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини. Біля селища Широкине куля Дмитру увійшла в лоб і вийшла через потилицю. Тиск по нулях, очі нерухомо дивляться в стелю, кома третього ступеня. Лікарі Мечникова сподіваючись на диво, не залишали бійця, підключивши всі апарати стеження, коригуючи всі життєві функції, ШВЛ. Операція неможлива", – розповів він про останні дні життя захисника України.

Загинув воїн ЗСУ fakty.ua

За словами Риженка, серце Героя зупинялося три рази, але реаніматологам вдавалося запускати. Однак увечері 12 серпня Дмитро помер.

"Жорстокий світ безвиході. Все руйнується, коли обривається життя", – написав головлікар лікарні імені Мечникова.

Як повідомляв OBOZREVATEL 10 серпня окупанти вбили на Донбасі молодшого лейтенанта НГУ Романа Романенка з Дніпра.

А 6 серпня в результаті атаки терористів в зоні ООС загинули три українських морських піхотинці – Олександр Шарко, Владислав Рак, Сергій Шандра і Василь Курдов.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!