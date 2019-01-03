У Харкові перерізали горло двом студенткам: усі подробиці

В одній із орендованих квартир Харкова поліція виявила тіла двох іноземних студенток 20-22 років зі слідами насильницької смерті.

Як повідомила прес-служба ГУНП Харківщини, 3 січня у поліцію звернувся 19-річний студент одного з університетів. Хлопець попросив встановити місце перебування двох його подруг, із якими він навчається на другому курсі. Дівчата не виходили на зв'язок із 31 грудня (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

Прибувши на місце події, працівники поліції виявили в орендованому житлі тіла двох жінок без ознак життя.

Пізніше у ЗМІ повідомили, що вбивця перерізав студенткам горло. Також стало відомо, що одна із дівчат незадовго до трагедії нібито скаржилася батькам на колишнього хлопця. Він нібито переслідував свою екс-пасію.

За даними групи "Харків City", дівчата прибули у Харків із Туреччини.

Харків City

Кримінальне провадження відкрите за ст. 115 ч. 2 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Ведуться пошуки злочинців.

Згодом у мережі опублікували фото можливого вбивці.

Можливий зловмисник — Альмадані Адель Тайсір 22.03.1992 р. н.

Місце події Харків City

Місце події

Місце події

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня у Вінниці стався жахливий злочин — у власній квартирі вбили двох жінок і двох дітей. Підозрюваний у злочині був затриманий того ж дня.