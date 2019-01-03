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У Харкові перерізали горло двом студенткам: усі подробиці

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В одній із орендованих квартир Харкова поліція виявила тіла двох іноземних студенток 20-22 років зі слідами насильницької смерті.

Як повідомила прес-служба ГУНП Харківщини, 3 січня у поліцію звернувся 19-річний студент одного з університетів. Хлопець попросив встановити місце перебування двох його подруг, із якими він навчається на другому курсі. Дівчата не виходили на зв'язок із 31 грудня (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

Прибувши на місце події, працівники поліції виявили в орендованому житлі тіла двох жінок без ознак життя.

Пізніше у ЗМІ повідомили, що вбивця перерізав студенткам горло. Також стало відомо, що одна із дівчат незадовго до трагедії нібито скаржилася батькам на колишнього хлопця. Він нібито переслідував свою екс-пасію.

У Харкові перерізали горло двом студенткам: усі подробиці
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За даними групи "Харків City", дівчата прибули у Харків із Туреччини.

У Харкові перерізали горло двом студенткам: усі подробиці

Харків City

Кримінальне провадження відкрите за ст. 115 ч. 2 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Ведуться пошуки злочинців.

Згодом у мережі опублікували фото можливого вбивці.

Можливий зловмисник — Альмадані Адель Тайсір 22.03.1992 р. н.

Можливий зловмисник — Альмадані Адель Тайсір 22.03.1992 р. н.

Місце події

Місце події

Харків City

Місце події

Місце події

Місце події

Місце події

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня у Вінниці стався жахливий злочин — у власній квартирі вбили двох жінок і двох дітей. Підозрюваний у злочині був затриманий того ж дня.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаХарків
Теги
вбивствокриміналНаціональна поліція України
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Украина уже как 5 лет входит в список самых опасных стран мира наряду с Сомали Кенией Нигерией и т д и не рекомендована для посещения цивилизованными туристами. При всем трагизме случившегося они должны были представлять куда едут и какие могут быть последствия посещения евроГабона.
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Livesey David
Livesey David
Новости с кукраины: в Харькове перерезали горло, на Драгобрате случилось жуткое ЧП с туристами, мать избила шлангом и выгнала в ночь: 6-летнего мальчика, в Сумах лифт убил младенца, подробности смертельного ДТП с семьей под Николаевом, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
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1
Пигин Макс
Пигин Макс
Бедные девушки, реально поверили, что Украина - Цеевропа.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Гетьман Елена, если рашка ненормальная страна то прекратите ездить к нам, срать у нас, гадить у нас, кляньчить газ и уголь, клянчить продать электроэнергию, отдайте вконец всё что должны хоть вы и голодранцы. Может тогда мы наплюём от вас и превратим в обычную резервацию для недолюдей.
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2
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Пигин Макс, бедные люди в Магнитогорске, реально верили, что рашка нормальная страна
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