Пока мир наблюдает за происходящим в Беларуси, Владимир Путин готовится к войне. Никто не знает, кто станет первой геополитической целью Кремля, ведь российские солдаты "точат штык-ножи" во всем фронтам. Украина, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, страны Балтии — под прицелом находятся все постсоветские страны, которые граничат с Россией.

На днях в России прошли специальные учения военной полиции "Страж-2020". В них приняли участие 2,5 тыс. военных и 500 единиц техники всех российских военных округов, за исключением одного — Центрального: Западный, Южный и Восточный военные округи и Северный флот. Они стали очередным этапом подготовки Вооружённых сил РФ к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", которое, по разным прогнозам, может закончиться военным вторжением в Украину, Беларусь или другую страну.

Посла аннексии Крыма Россия продолжает соблюдать советскую доктрину, согласно которой Крымский полуостров использовался в качестве стратегического места для проведения разного рода военных учений. С 2014 года "как в старые добрые времена" военные манёвры стали обыденной вещью для крымчан – по улицам маршируют солдаты, ездит военная техника, над головой грохочут истребители. Оккупанты вернули Крыму статус большого военного объекта, напичканного всеми видами вооружения, которые только можно представить: бронетехника, ПВО, РЗСО, авиация, включая стратегическую, корабли разных классов и прочее.

Сейчас, накануне стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", на Крымском полуострове проводятся региональные военные манёвры с задействованием различных подразделений и родов войск, в том числе Черноморского флота ВМФ России.

Морской сектор советского, а теперь и оккупированного Крымского полуострова, имел стратегическое значение для государства. Прежде всего, за счёт Крыма Советский Союз мог похвастаться военным доминированием в Чёрном море. Черноморский флот ВМФ СССР был инструментом советской агрессии в регионе Средиземного и Красного морей, он на равных противостоял военным флотам стран НАТО в указанных акваториях.

С 17 по 21 августа силы Черноморского флота ВМФ России провели учения по обеспечению кораблей и судов флота материальными средствами и по оказанию помощи аварийным кораблям в море. В связи с возможным вооружённым вторжением на территорию Украины, данные манёвры можно назвать подготовкой к столкновению с ВМФ Украины в акватории Чёрного моря.

24 августа в Крыму начались бригадные тактические учения с подразделениями армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота ВМФ России. Пресс-служба Южного военного округа отметила, что манёвры проводятся в рамках подготовки к "Кавказ-2020". В ходе учений будут отрабатываться навыки морской пехоты по высадке на сушу. Цель такой подготовки — захват и удержание выгодных ключевых точек. Также будут проведены артиллерийские и ракетные стрельбы береговой артиллерией и кораблями. Ожидается, что в учениях примет участие современная военная техника, которая будет помогать российской морской пехоте максимально быстро и эффективно занимать нужные цели. К тому же, будут задействованы все мощности Черноморского флота ВМФ России, в том числе морская авиация и вертолёты.

Ни для кого не секрет, что стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" может быть направлено на реализацию агрессивных намерений России против Украины и вторжения в Юго-Восточную Украину. К примеру, морская пехота отрабатывает высадку на сушу с захватом необходимых критических точек или зон и удерживает их, пока не подойдут основные силы. В это время корабли и авиация Черноморского флота ВМФ России осуществляют артиллерийскую и воздушную поддержку наступающим морпехам. Именно от координации зависит эффективность атакующих действий, количество потерь и удержание нужных точек.

Все это может быть подготовкой к реальной атаке на Украину во время учений "Кавказ-2020". Цель такого агрессивного и неадекватного поведения — снятие водной блокады Крыма. До аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После 2014 года Киев прекратил поставки воды на Крымский полуостров.

Проблема водоснабжения полуострова появилась сразу после аннексии Крыма, и за годы оккупации обострилась из-за продолжительной засухи в регионе. Однако не только аномальная жара и отсутствие осадков привели к катастрофической нехватке водного ресурса для гражданского населения. Воды на полуострове хватает, правда, только для гражданских целей, однако оккупационная власть использует её в первую очередь для нужд военных. Так что виной всему милитаристская политика России по отношению к полуострову. Для военных нужд нужно много воды, ведь её используют для воинских формирований, обслуживания и подготовки техники к военным учениям и парадам.

Пока российские военные получают нужный им ресурс в полном объёме, крымчане получают воду по графику. Подача воды для крымчан по часам, мутная вода из-под крана, которую невозможно пить, стала таким же обычным явлением, как и военные учения, парады и показательные выступления на Крымском полуострове. Сам Крым, и все природные ресурсы, используются оккупационной властью исключительно для военных целей, и до простых крымчан оккупантам нет дела. Их не пугает надвигающаяся гуманитарная катастрофа, которая может наступить в связи с нехваткой воды для нужд простых крымчан — их интересует только реализация имперских планов Владимира Путина.

Им нет дела до того, что милитаризация полуострова лишает крымчанам человеческих условий для жизни.

Москва заправляет в Крыму по принципу выжженной земли.