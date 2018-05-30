"Третя сила" вистежила: на Донбасі знищили БМП терористів

У зоні відповідальності 53-й бригади "Третя сила" знищила БМП терористів на Донбасі.

Про це повідомив відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що бойовики вже не знають, як техніку ховати.

"Давайте закінчимо сьогоднішній день ще однією доброю новиною, яку щойно передали наші герої з передової. Я 2 дні чекав цю на новину. Чекав, доки її підтвердять, що та довга і копітка робота, яку вони провели на передовій - принесла заслужений результат. Тепер можна. Результат є, його підтверджено", - написав Мисягін.

Він нагадав, що в кінці квітня була інформація про знищення кількох машин з системами РЕБ в зоні відповідальності 53-й бригади невідомої "Третьою силою".

"Тоді у сепаратистів були дуже великі проблеми, коли після приїжджали спонсори війни в Україні та влаштовували розбирання, як таке могло статися, щоб такі дорогі комплекси було знищено. Так ось, вчора - цей ж підрозділ "Третьої сили", вистежив і знищив дві БМП ворога. Одну машину знищено повністю, другу надовго виведено з ладу. І все це сталося вночі", - підкреслив Мисягін.

Він зазначив, що вогонь коректувався через потужний тепловізор, переданий волонтерами.

"Тепер сепари не знають, як техніку від "укр*пів" ховати. На Світлодарській дузі знищують їх техніку, під Докучаєвськом вчора продовжили знищувати, і ось і до великого району Сєвєродонецька дісталися. Ніде їм спокою немає. Доброго вечора", - резюмував волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бійці тактичної групи "Моспине" підбили БМП терористів на Донбасі.