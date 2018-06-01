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"Третя сила" постаралася: відомий волонтер показав новий доказ підлості терористів

2.1тЧитати новину російською

Терористи на Донбасі з важкої артилерії обстріляли позиції 93-й бригади Збройних сил України, в результаті чого ніхто не постраждав.

Про це повідомив відомий волонтер Юрій Мисягін, опублікувавши відеоогляд осколка снаряда, який влучив у вантажівку.

"Деякий час тому обстрілу з важких артилерійських знарядь піддалися позиції 93-й бригади. Всі живі, а ось вантажна машина серйозно постраждала. Але то метал, головне, що люди все живі", - написав Мисягін.

За його словами, в той же вечір по позиціях терористів "насипала" невідома "Третя сила".

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"Результати її роботи і роботи всієї 93-й бригади, ви постійно читаєте в мережі і чуєте в новинах. Повторюватися немає сенсу. Я зараз про інше. Про те, яким калібром ворог обстрілює наші позиції", - уточнив волонтер.

Він зазначив, що на місці ураження вантажівки було знайдено осколок.

"Третя сила" проаналізувала його і ми викладаємо це відео, як доказ того, який калібр застосовується для обстрілу наших позицій", - резюмував він.

На відео показали осколок від нефарбованого снаряда. Згідно зі зрізами, його виготовили на заводі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мисягін розповів, як "Третя сила" знищила БМП терористів на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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