"Третя сила" постаралася: відомий волонтер показав новий доказ підлості терористів

Терористи на Донбасі з важкої артилерії обстріляли позиції 93-й бригади Збройних сил України, в результаті чого ніхто не постраждав.
Про це повідомив відомий волонтер Юрій Мисягін, опублікувавши відеоогляд осколка снаряда, який влучив у вантажівку.
"Деякий час тому обстрілу з важких артилерійських знарядь піддалися позиції 93-й бригади. Всі живі, а ось вантажна машина серйозно постраждала. Але то метал, головне, що люди все живі", - написав Мисягін.
За його словами, в той же вечір по позиціях терористів "насипала" невідома "Третя сила".
"Результати її роботи і роботи всієї 93-й бригади, ви постійно читаєте в мережі і чуєте в новинах. Повторюватися немає сенсу. Я зараз про інше. Про те, яким калібром ворог обстрілює наші позиції", - уточнив волонтер.
Він зазначив, що на місці ураження вантажівки було знайдено осколок.
"Третя сила" проаналізувала його і ми викладаємо це відео, як доказ того, який калібр застосовується для обстрілу наших позицій", - резюмував він.
На відео показали осколок від нефарбованого снаряда. Згідно зі зрізами, його виготовили на заводі
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мисягін розповів, як "Третя сила" знищила БМП терористів на Донбасі.
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