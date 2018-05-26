"Третя сила" на Донбасі: з'явилося відео з таємничими захисниками України

У мережі з'явилося відео бойових дій так званої Третьої сили на Донбасі - таємничих захисників України, які воюють з "Л/ДНР".

Публікацію, викладену в групі "Третя сила", опублікував народний депутат України Дмитро Ярош (щоб подивитися відеозапис, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось якось так і воюємо. Третя сила, комбат "Чорний" креативить", - написав він.

На записі видно кадри бойових дій в Донецьку, де військові ведуть прицільний вогонь з різної зброї по противнику. У якості аудіосупроводу грає пісня з мультфільму про Вінні Пуха "Куди йдемо ми з П'ятачком".

Відзначимо, що ні облич бійців, ні шевронів на записі не видно.

Як писав OBOZREVATEL, поряд з українською армією на Донбасі діють партизанські і підпільні сили.