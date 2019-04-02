"Третя сила" на Донбасі: спливло нове відео з таємничими захисниками України

У мережі опублікували відео удару Збройних сил України по позиціях терористів на Донбасі.

Український волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook повідомив, що запис із артилеристами зроблений у кінці лютого 2019 року (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що ЗСУ застосовували гаубицю в районі Попасної.

"Які гарні світанки на передовій. Дуже. Подивіться, я не обманюю. Ось-ось тільки було, кінець лютого 19-го року. У відповідь на обстріли позицій 46-го батальйону "Донбас – Україна", по "обдроченцях" працює невідома "Третя Сила", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українські захисники на Донбасі знищили командний пункт окупантів у Луганській області.

На Луганщині бойова група К-2 із 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.

На відео потрапив потужний удар ЗСУ по "Л/ДНР" на передовій.

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