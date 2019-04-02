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"Третя сила" на Донбасі: спливло нове відео з таємничими захисниками України

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У мережі опублікували відео удару Збройних сил України по позиціях терористів на Донбасі.

Український волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook повідомив, що запис із артилеристами зроблений у кінці лютого 2019 року (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що ЗСУ застосовували гаубицю в районі Попасної.

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"Які гарні світанки на передовій. Дуже. Подивіться, я не обманюю. Ось-ось тільки було, кінець лютого 19-го року. У відповідь на обстріли позицій 46-го батальйону "Донбас – Україна", по "обдроченцях" працює невідома "Третя Сила", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
ЗСУвійна
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
язык твой-враг твой.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Не возмущайтесь потом что вас тварей в пыль стерают))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
За 5 лет нацисты вы не мало выложили видео ваших зверств. Гордидетесь нацисты животные, как убиваете людей?.
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