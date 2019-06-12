"Третя сила" на Донбасі рознесла бліндаж терористів: момент потрапив на відео

Українські захисники на Донбасі знищили бліндаж окупантів. У результаті ворог втратив дві людини убитими і ще двох пораненими.

Видовищне відео підриву позиції бойовиків опублікував на своїй сторінці у Facebook український військовий, учасник ООС Олександр Гром (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Незважаючи на реваншистські гасла про негайну капітуляцію перед балалайними військами, наша "третя сила" продовжує роботу з комплектування знаменитої бригади свіжим фаршем. В результаті чіткої роботи зафіксовано потрапляння в бліндаж окупантів. Двоє "орків" вирушили на безкоштовний концерт Кобзона, а ще двоє поповнили лави тих, хто в московських переходах буде клянчити рубль на хлібчик. Слава воїнам Об'єднаних сил!" – написав він.

У коментарях під відео українці дякують військовим за захист Батьківщини і захоплюються точністю їх роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

бійцям 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила вдалося зайняти нові позиції в Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

Прес-офіцер 24 бригади ЗСУ Назар Ільницький розповів, що план цієї успішної операції давно готувався за участі вищого командування.

Тепер цивільне населення перебуває набагато далі від лінії зіткнення, а українські захисники з нових позицій можуть краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.

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