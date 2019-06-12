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"Третя сила" на Донбасі рознесла бліндаж терористів: момент потрапив на відео

13.6тЧитати матеріал російською

Українські захисники на Донбасі знищили бліндаж окупантів. У результаті ворог втратив дві людини убитими і ще двох пораненими.

Видовищне відео підриву позиції бойовиків опублікував на своїй сторінці у Facebook український військовий, учасник ООС Олександр Гром (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Незважаючи на реваншистські гасла про негайну капітуляцію перед балалайними військами, наша "третя сила" продовжує роботу з комплектування знаменитої бригади свіжим фаршем. В результаті чіткої роботи зафіксовано потрапляння в бліндаж окупантів. Двоє "орків" вирушили на безкоштовний концерт Кобзона, а ще двоє поповнили лави тих, хто в московських переходах буде клянчити рубль на хлібчик. Слава воїнам Об'єднаних сил!" – написав він.

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У коментарях під відео українці дякують військовим за захист Батьківщини і захоплюються точністю їх роботи.

"Третя сила" на Донбасі рознесла бліндаж терористів: момент потрапив на відео

"Третя сила" на Донбасі рознесла бліндаж терористів: момент потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • бійцям 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила вдалося зайняти нові позиції в Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

  • Прес-офіцер 24 бригади ЗСУ Назар Ільницький розповів, що план цієї успішної операції давно готувався за участі вищого командування.

  • Тепер цивільне населення перебуває набагато далі від лінії зіткнення, а українські захисники з нових позицій можуть краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель(аля Гудкова) вы хоть проверяйте то что вам подсовывают..ну нельзя ведь такую лажу народу на обзор)))Это несеръёзно
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Бешенство Ватки, Ты бы о своем здоровье озаботился, дружок. А то мало ли... Гляди, ФСБ не спит))))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сидоров Андрей, Не бзди, ватник. Тому ватодятлу намного хуже, но ты следующий ;)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забавно...Я это видео смотрю уже в тритий раз...Примерно года два назад...Неделю назад...и ...сегодня...Мастера...Снаряд в одну дырку всё время попадает с точностью до миллиметра))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сидоров Андрей, этот твой ватный высер - совсем ни о чем..
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