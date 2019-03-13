Тренували в Бєлгороді: на Донбасі затримали ще одного російського найманця

На Донбасі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил 12 березня затримали російського найманця. Він воював проти України в складі 4-ої мотострілкової бригади 2 АК окупаційних військ.

Терорист був затриманий на блокпосту співробітниками Національної поліції України, які воюють в складі Об'єднаних сил, повідомили на сторінці прес-центру ООС в Facebook.

"Громадянин Б. після підготовки в місті Бєлгород РФ вступив до лав російських окупаційних військ, брав участь у бойових діях проти українців", – повідомили українські захисники.

Ілюстрація Facebook ООС

Зловмисника передали правоохоронним органам ООС.

Як писав OBOZREVATEL, останнім часом російські найманці стали частіше переходити на сторону України.

У березні колишня терористка "Л/ДНР", командир танкового екіпажу Світлана Дрюк з позивним "Вітерець" перейшла на сторону українських військових і тепер співпрацює з контррозвідкою.

Екс-ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив, що командир танкового екіпажу Дрюк перейшла на сторону ВСУ завдяки так званій "медової пастки". За його словами, мова йде про операції, вибудувані на любовному зв'язку з українським бійцем.

Через кілька днів втекла ще одна терористка "ДНР", яка здала спецслужбам нашої країни особисті дані всіх бойовиків 1 танкової роти "територіальної оборони ДНР".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram