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"Треба воювати!" Наєв висловився про наступ ЗСУ на Донбасі

11.7тЧитати матеріал російською

Командувач операцією Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що Україна готова до активної фази війни на окупованому Донбасі.

"Це український народ, українські землі. Тому треба воювати, треба перемогти", - заявив Наєв в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, 7 березня.

За його словами, українські військовослужбовці "готові до збройної боротьби". Також Наєв висловився про амністію для жителів Донбасу, які причетні до незаконного збройного формування "Л/ДНР".

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"Люди, які помилилися, мають можливість перейти на бік добра. Але людина повинна відповісти, і з чистою совістю потім уже може стати повноцінним громадянином України", - сказав Наєв.

Сергій Наєв

Сергій Наєв

Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, з півночі 8 березня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі встановлюється режим припинення вогню.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Сергій Наєв
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Морпех Саша
Морпех Саша
Готовность армии к активной фазе операции - основной тезис этого выступления КОС! Армия с Вами!
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4
0
Измайлова Лика
Измайлова Лика
П'ять років ми оборонялися, але не втрачали надії на визволення. І ось, нарешті, заява командуючого про те, що треба йти вперед, у наступ. Вірю в нашу перемогу!
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7
1
Удовиченко Андрей
Удовиченко Андрей
Полностью согласен с каждым словом командующего! Он слова на ветер не бросает! Всё будет Украина!!!
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5
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