"Треба воювати!" Наєв висловився про наступ ЗСУ на Донбасі

Командувач операцією Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що Україна готова до активної фази війни на окупованому Донбасі.

"Це український народ, українські землі. Тому треба воювати, треба перемогти", - заявив Наєв в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, 7 березня.

За його словами, українські військовослужбовці "готові до збройної боротьби". Також Наєв висловився про амністію для жителів Донбасу, які причетні до незаконного збройного формування "Л/ДНР".

"Люди, які помилилися, мають можливість перейти на бік добра. Але людина повинна відповісти, і з чистою совістю потім уже може стати повноцінним громадянином України", - сказав Наєв.

Сергій Наєв Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, з півночі 8 березня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі встановлюється режим припинення вогню.

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