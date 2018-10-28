''Треба вибачитися!'' У Путіна цинічно звинуватили Україну в агресії проти Росії

Депутат Держдуми від окупованого Криму Михайло Шеремет звинуватив Україну в агресії проти Росії.

Як передає "РІА Новини", він упевнений, що відновлення "добросусідських відносин" між Росією і Україною можливо, але для цього Київ повинен "вибачаться за ворожу політику останніх років".

"З Україною питання можна було б легко і просто вирішити. Україна треба вибачитися за ті дії, які були вчинені - ворожі і протиправні щодо Російської Федерації за останні роки", - заявив Шеремет.

Більш того, він переконаний, що Україна нібито не зможе розвиватися без РФ, оскільки "братські народи двох країн протягом багатьох століть підставляли плече і підтримували один одного".

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Росії також запанікували через кораблі НАТО на Азові, заявивши, що Захід "хоче подражнити ведмедя".