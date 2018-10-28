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''Треба вибачитися!'' У Путіна цинічно звинуватили Україну в агресії проти Росії

14.2тЧитати матеріал російською

Депутат Держдуми від окупованого Криму Михайло Шеремет звинуватив Україну в агресії проти Росії.

Як передає "РІА Новини", він упевнений, що відновлення "добросусідських відносин" між Росією і Україною можливо, але для цього Київ повинен "вибачаться за ворожу політику останніх років".

"З Україною питання можна було б легко і просто вирішити. Україна треба вибачитися за ті дії, які були вчинені - ворожі і протиправні щодо Російської Федерації за останні роки", - заявив Шеремет.

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Більш того, він переконаний, що Україна нібито не зможе розвиватися без РФ, оскільки "братські народи двох країн протягом багатьох століть підставляли плече і підтримували один одного".

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Росії також запанікували через кораблі НАТО на Азові, заявивши, що Захід "хоче подражнити ведмедя".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктанексія КримуОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Росія
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
какого нахер"медведя" там запад типа подразнить хочет?расия не медведь а ссыкливая мусорная крыса.Запад не дразнить а хуй на расию ложить будет,как на нее уже сейчас ложат хуй чечены и китайцы.
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Попович Олег
Попович Олег
Ну да извинится феерический дол боёб, это же Украина анексировала земли России, это мы же в один регион России посылаем "добровольцев-отпускников" с оружием и техникой. Сказочный дол боёб как и стадо баранов которых 140 лямов, да на кую мы вас видели и идите лесом.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! А мы вам каждый день свои «извинения» передаём. В чёрном целлофане. Если их мало, вы только скажите. Отправим больше.
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