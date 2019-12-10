"Рішав" вибори: Джокер злив нову порцію компромату на Микитася

Пранкер Джокер продовжив зливати в мережу переписку генерального директора держкорпорації "Укрбуд" Олега Майбороди і його попередника, скандального забудовника Максима Микитася, яка виявила мільйонну корупцію.

Скріншоти з'явилися на однойменному Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

З переписки стає ясно, що Микитась "крутив" Майбородою в своїх інтересах. Він регулярно цікавився, що залишилося на рахунках "Укрбуду" і питав у останнього, що у нього "на касі".

Джокер злив нову порцію компромату на Микитася ub.com.ua

Крім того, Микитась відправляв у месенджері зведені таблиці своїх витрат. Лідирували в списку вибори, елітні будинки і автомобілі.

Як видно з документів, які світяться в переписці, на корупційні схеми з виборів були витрачені мільйони. При цьому для Микитася було звичною справою попросити дати "його Ігорю" ще і ще грошей.

"Так, на вибори треба, передай 1 млн Ігорю", "І Наташі передай. Вона вже три місяці нічого не отримувала", – роздавав вказівки забудовник.

В окремих випадках хабара Микитась просив притримати. "Наташі поки не давай. Мені машину потрібно купити", – писав забудовник. Також він доручав Майбороді справи, які повинен виконувати точно не гендиректор держкорпорації: "Передай йому гроші і забери ключі від будинку", "Купи на літак", "Дай моєму братові 5 тисяч".

Крім того, в переписці чітко можна відстежити, що відбувалося, коли фінансові проблеми "Укрбуду", який опинився на межі банкрутства, спливли назовні. "Не дозволяй себе розводити. Повернися, я тобі все розповім", "Віддай мільйон", "Не треба мені пафосних слів", "Я сам з усім розберуся", – буквально атакував Микитась Майбороду повідомленнями.

"Не радь мені, у кого забирати гроші і за що жити!", "Я тобі це не пробачу", Дуже незадоволений твоєю роботою! " – обурювався він. "Поїдь, я сам вирішу", – радив він Майбороді.

Також переписка зафіксувала брехню Микитася про продаж "Укрбуду". Забудовник стверджував, що не має ніякого відношення до корпорації після відходу, однак як виявилося, йому просто "сказали так говорити".

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