"Рішав" вибори: Джокер злив нову порцію компромату на Микитася

Пранкер Джокер продовжив зливати в мережу переписку генерального директора держкорпорації "Укрбуд" Олега Майбороди і його попередника, скандального забудовника Максима Микитася, яка виявила мільйонну корупцію.
Скріншоти з'явилися на однойменному Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
З переписки стає ясно, що Микитась "крутив" Майбородою в своїх інтересах. Він регулярно цікавився, що залишилося на рахунках "Укрбуду" і питав у останнього, що у нього "на касі".
Джокер злив нову порцію компромату на Микитася
ub.com.ua
Крім того, Микитась відправляв у месенджері зведені таблиці своїх витрат. Лідирували в списку вибори, елітні будинки і автомобілі.
Як видно з документів, які світяться в переписці, на корупційні схеми з виборів були витрачені мільйони. При цьому для Микитася було звичною справою попросити дати "його Ігорю" ще і ще грошей.
"Так, на вибори треба, передай 1 млн Ігорю", "І Наташі передай. Вона вже три місяці нічого не отримувала", – роздавав вказівки забудовник.
В окремих випадках хабара Микитась просив притримати. "Наташі поки не давай. Мені машину потрібно купити", – писав забудовник. Також він доручав Майбороді справи, які повинен виконувати точно не гендиректор держкорпорації: "Передай йому гроші і забери ключі від будинку", "Купи на літак", "Дай моєму братові 5 тисяч".
Крім того, в переписці чітко можна відстежити, що відбувалося, коли фінансові проблеми "Укрбуду", який опинився на межі банкрутства, спливли назовні. "Не дозволяй себе розводити. Повернися, я тобі все розповім", "Віддай мільйон", "Не треба мені пафосних слів", "Я сам з усім розберуся", – буквально атакував Микитась Майбороду повідомленнями.
"Не радь мені, у кого забирати гроші і за що жити!", "Я тобі це не пробачу", Дуже незадоволений твоєю роботою! " – обурювався він. "Поїдь, я сам вирішу", – радив він Майбороді.
Також переписка зафіксувала брехню Микитася про продаж "Укрбуду". Забудовник стверджував, що не має ніякого відношення до корпорації після відходу, однак як виявилося, йому просто "сказали так говорити".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це відбулося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася у центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" у листопаді затвердила на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером Микитася.
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