"Убили" за два роки: на Харківщині викрили мільйонну аферу з ремонтом дороги

Одеське підприємство "Автомагістраль-Південь" відремонтує за 204,16 млн грн трасу "Мерефа-Лозова" на Харківщині, яку за два роки буквально розмило дощами.

Примітно, що в 2017 році її відбудувала фірма "Даф-С" ( "Дороги України") за 189 млн грн, пообіцявши гарантію мінімум на 8 років. Однак дорога вже прийшла в непридатність. Про це йде мова в матеріалі, опублікованому на порталі "Наші гроші".

"Автомагістраль-Південь" у травні 2019 року виграла тендер на основний проєкт вартістю 1,49 млрд грн. Підприємство зобов'язалося привести трасу до ладу до кінця 2020 року. Однак виникла проблема – покриття деяких ділянок зіпсувалося через дощі і рух вантажівок.

Траса "Мерефа-Лозова": спливла афера з ремонтом xn--80aafeg3bveo.dp.ua

Аби не відповідати за дії попередніх підрядників, компанія повідомила замовника про необхідність додаткових робіт.

Відзначимо, 9 грудня 2019 Харківська САД розірвала угоду з "Дорогами України". У додатковій угоді зазначено, що розрив угоди не стосується гарантійних зобов'язань фірми і їй вже було перераховано 176 млн грн.

В "Укравтодорі" вирішили найняти нову компанію за нові гроші замість того, щоб вимагати виконання гарантійних зобов'язань від "Доріг України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні за наступні 3-5 років повинні з'явитися якісні дороги.

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