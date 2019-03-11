"Траса 666": мережу шокувала українська дорога

У мережі користувачі активно обговорювали українську дорогу, яка вразила своїм жахливим станом.

Фото у Facebook опублікувала український журналіст Юлія Рябчун, наголосивши на важливості цієї автодороги.

"Як ви думаєте, яка це траса? Підкажу, вона національного значення", — запитала вона у користувачів.

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У коментарях припускали, що це може бути дорога Київ — Чоп, Київ — Харків, десь у Полтавській області або під Уманню.

В підсумку користувачі впізнали дорогу Київ — Черкаси. Однак деякі юзери мережі пропонували свої смішні варіанти: "Напевно, це неподалік від пересадки на гіперлуп", "Траса Зінануйо*твоюмать — 666".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань потрапив в аварію на дорозі Мукачево — Львів.

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