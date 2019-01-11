Трамп опинився під загрозою імпічменту через скандали з Україною

Над політичною кар'єрою нинішнього президента США Дональда Трампа нависла загроза аж до імпічменту через новий "Уотергейтський скандал". У ньому замішані прізвища екс-глави виборчого штабу Трампа Пола Манафорта, а також деяких впливових громадян України.

Зокрема, тінь на репутацію американського президента кидає той факт, що Манафорт передавав в Україну дані соцопитувань, пов'язані з президентськими виборами у США 2016 року, повідомляє "Апостроф".

Дональд Трамп

"Манафорту роками платили за його політичну роботу в Україні. Там могли бути одержувачі даних американських опитувань, якими Манафорт поділився із Костянтином Килимником (партнером, якого вважають російським шпигуном. — Ред.) під час президентської кампанії 2016 року", — писало американське видання CNN.

Незважаючи на відсутність даних про те, навіщо Манафорт передавав українським громадянам соціологію про політичні події у США, ця історія стала причиною серйозного ажіотажу в американському політикумі.

До того ж, вона тягнеться ще з 2016 року, коли у ЗМІ оприлюднили "комірну книгу" Партії регіонів, у якій серед інших фіксувалися виплати Манафорту.

За даними американських ЗМІ, Пол Манафорт під час правління екс-президента-утікача Віктора Януковича таємно лобіював у Вашингтоні інтереси регіоналів. Як писала New York Times, за це він міг отримати $12,7 мільйонів. У результаті скандалу Манафорт був змушений покинути передвиборчий штаб Трампа.

Однак на цьому історія не закінчилася, і після перемоги Трампа на президентських виборах розпочалося масштабне розслідування щодо таємних зв'язків новообраного президента США та їхніх цілей.

Цікаво, що одночасно в Україні розслідування цієї справи почало гальмуватися. Так, незважаючи на наявність прізвища Манафорта в "комірній книзі", у липні 2017 року голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький публічно повідомив, що докази цього факту не знайдені, назвавши "злив" про Манафорта "піар-технологією".

Пол Манафорт "Голос Америки"

Пізніше, у грудні 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва назвав протиправними дії щодо розголошення інформації про Манафорта і зазначив, що це є втручанням у виборчі процеси США, що завдало шкоди інтересам України.

Ще одним важливим витком у скандалі з Манафортом і Україною є "мирний план", який нібито таємно обговорювали екс-глава передвиборчого штабу Трампа і Килимник.

Цей епізод, якщо його вдасться довести спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, додатково вдарить по нинішньому керівництву Білого дому. Адже фактично виходить, що тодішній представник команди Трампа втручався у внутрішні справи України без її дозволу і, цілком ймовірно, в інтересах Росії.

Імовірність того, що за подальшої розкрутці цієї заплутаної справи у ній знову спливуть впливові політичні персони з України, дуже висока. Адже саме Україна була своєрідним каменем спотикання у відносинах Трампа і Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер, який розслідує втручання РФ у президентські вибори в США, зацікавився особистостями деяких із українців, котрі були присутні на інавгурації президента США Дональда Трампа і намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, які збігаються із інтересами Росії.

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