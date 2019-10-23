Трагічно загинув снайпер "Донбасу": фото героя

Ветеран АТО, воїн Нацгвардії і снайпер батальйону "Донбас" Дмитро Фесенко раптово помер 21 жовтня. У нього відірвався тромб.

Слова скорботи побратими воїна пишуть на його сторінці в Facebook. Повідомляється, що трагедія сталася на тренуванні з підготовки до Марафону морської піхоти США.

"Дмитро Фесенко пішов добровольцем на війну і протягом 3 років брав участь в бойових діях по всій лінії фронту. У 2015 році був поранений в результаті підриву на розтяжці. Пізніше у нього діагностували мієломою (рак кісткового мозку)", – повідомив Сергій Сердюк.

У середу, 23 жовтня, його повинні поховати в Полтаві.

Дмитро Фесенко трагічно загинув ФБ Фесенко

Дмитро Фесенко трагічно загинув ФБ Фесенко

Дмитро Фесенко трагічно загинув ФБ Фесенко

Як повідомляв OBOZREVATEL,

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!