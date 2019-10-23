Трагічно загинув снайпер "Донбасу": фото героя

Ветеран АТО, воїн Нацгвардії і снайпер батальйону "Донбас" Дмитро Фесенко раптово помер 21 жовтня. У нього відірвався тромб.
Слова скорботи побратими воїна пишуть на його сторінці в Facebook. Повідомляється, що трагедія сталася на тренуванні з підготовки до Марафону морської піхоти США.
"Дмитро Фесенко пішов добровольцем на війну і протягом 3 років брав участь в бойових діях по всій лінії фронту. У 2015 році був поранений в результаті підриву на розтяжці. Пізніше у нього діагностували мієломою (рак кісткового мозку)", – повідомив Сергій Сердюк.
У середу, 23 жовтня, його повинні поховати в Полтаві.
Дмитро Фесенко трагічно загинув
ФБ Фесенко
Дмитро Фесенко трагічно загинув
ФБ Фесенко
Дмитро Фесенко трагічно загинув
ФБ Фесенко
Як повідомляв OBOZREVATEL,
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".