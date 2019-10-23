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23 жовтня • оновлено в 11:48
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/ Розслідування

Трагічно загинув снайпер "Донбасу": фото героя

3.2т Читати матеріал російською

Ветеран АТО, воїн Нацгвардії і снайпер батальйону "Донбас" Дмитро Фесенко раптово помер 21 жовтня. У нього відірвався тромб.

Слова скорботи побратими воїна пишуть на його сторінці в Facebook. Повідомляється, що трагедія сталася на тренуванні з підготовки до Марафону морської піхоти США.

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"Дмитро Фесенко пішов добровольцем на війну і протягом 3 років брав участь в бойових діях по всій лінії фронту. У 2015 році був поранений в результаті підриву на розтяжці. Пізніше у нього діагностували мієломою (рак кісткового мозку)", – повідомив Сергій Сердюк.

У середу, 23 жовтня, його повинні поховати в Полтаві.

Дмитро Фесенко трагічно загинув

Дмитро Фесенко трагічно загинув

ФБ Фесенко

Дмитро Фесенко трагічно загинув

Дмитро Фесенко трагічно загинув

ФБ Фесенко

Дмитро Фесенко трагічно загинув

Дмитро Фесенко трагічно загинув

ФБ Фесенко

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Дудко Олег
Дудко Олег
Бог есть, если у подонков не хватает сил себе в башку стрельнуть, как Тымчук или Волошин, то Он сам решает.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А нас то за шо?!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый день по 2-3 штуки дохнет АТОшной мрази.
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