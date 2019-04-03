Трагічна загибель художниці у Львові: під загрозою багато українців

У Львові відбулася чергова трагедія з чадним газом. Цього разу в квартирі померла відома художниця, модельєр, стиліст і засновниця "Школи сучасних мистецтв" Оксана Бондарук.

Жінка в ніч на 1 квітня купала собаку у ванній, де розташована газова колонка. У цей час чоловік на кухні включив механічну витяжку. Вранці чоловік знайшов Оксану мертвою, загинула і собака. Чоловіка ж доставили в лікарню, його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Як сталася трагедія і чому під загрозою багато українців – в матеріалі OBOZREVATEL.

Знову була увімкнена колонка

У відділі нагляду на виробництві ДУ Держпраці Львівської області пояснили ситуацію із загибеллю жінки так: у ванній була увімкнена газова колонка, а на кухні – механічна витяжка. Це створило зворотну тягу. І продукти згоряння стало затягувати в житлове приміщення. У результаті жінка отримала смертельну дозу.

Оксана Бондарук Facebook Оксани Бондарук

Це вже не перший випадок у Львові. Нагадаємо, на початку січня багатьох вразила трагедія, коли в квартирі в старому будинку в центрі Львова загинули двоє молодих туристів – Анастасія Ковальчук та Андрій Розказчиков. Настя також приймала ванну, в якій стояла газова колонка. У старій квартирі знаходився і газовий камін, але молоді люди його навіть не включали. Поліція ще веде розслідування. А в мерії доручили перевірити всі газові колонки в місті.

На кухні була встановлена витяжка ТСН

А 2 липня минулого року у Львові на вул. Клепарівській, 12 чадним газом отруїлися двоє туристів з Білорусі, тоді загинула 22-річна дівчина. Ще один випадок стався 8 жовтня минулого року. На вулиці Гушалевича, 8а газом отруїлися дві туристки з Білорусі та Одеської області. Їх вдалося врятувати.

Подібний випадок стався і в Кропивницькому. Там перед новим роком загинула ціла сім'я – батьки і двоє дітей – 8 і 11 років. Причина їх загибелі – отруєння газом від газової колонки.

Є три причини

Екс-заступник мера столиці з питань ЖКГ Олександр Мазурчак також підтверджує – отруєння чадним газом відбувається по всій Україні. І називає три причини.

Газова колонка

"Перша. Люди самостійно встановлюють в квартирах газові котли. Але не розраховують потужність витяжної вентиляції. Іноді навіть ці ж вентиляційні канали використовують для витяжки газу. Але вони на це не розраховані, в результаті відбувається підпір і чадний газ заповнює приміщення", – пояснив OBOZREVATEL Мазурчак.

Ще одна причина – новобудови по сусідству. "Коли поруч з невисоким будинком зводять багатоповерхівку. В результаті створюється так звана парусність, немає продувності і вентиляція перестає працювати. Подібна ситуація була навіть в столиці на вулиці Полтавській, там поруч з невеликим будинком побудували багатоповерхівку, і у людей не працювала вентиляція", – говорить Мазурчак.

А третя причина – ніхто не проводить планових профілактичних робіт з чистки димоходів. Їх потрібно робити щороку.

Сажотрус ukrinform.ua

Примусові витяжки можуть вбити

Колишній начальник газово-технічної інспекції у Держкгоркомнадзорі Олександр Хомяков каже, що більш ніж за 30 років його роботи таких побутових отруєнь були сотні. І останнім часом їх стає все більше.

"Тому що перевіряти і прочищати димоходи нікому, сучасні пічники і сажотруси навіть толком не знають, що їм потрібно робити. А перевіряючі організації зараз обмежили, тому що бачте вони заважають бізнесу", – обурюється в розмові з OBOZREVATEL Хомяков.

Фахівець каже, що існує нормативний документ, згідно з яким в квартирах, приміщеннях, де перебувають газові прилади, примусову витяжку ставити категорично заборонено.

"Тому що, наприклад, колонка викидає продукти згоряння в димохід, а вентилятор набагато могутніший, він створює розрядження і в результаті все йде в квартиру, а не на вулицю. Цього категорично робити не можна! Той, у кого є газова колонка, і він ще поставив собі вентилятор в димохід, наражає себе на небезпеку", – пояснює Хомяков.

Газовий котел і витяжка

Фактично від кожного газового приладу повинен бути виведений окремий димохід на дах. "А у нас 5-6 колонок виводяться в одну шахту, фактично в один димохід. Взагалі димоходи старіють дуже швидко. У Києві, у Львові в старих будинках димарі взагалі не придатні до експлуатації", – каже Хомяков.

Також потрібно бути обережними, якщо в будинку або квартирі з газовими приладами є камін.

"У нас був випадок в Ірпені. Син батьку побудував будинок, на кухні стояв котел на гарячу воду і опалення. А в кімнаті був камін. Коли запалили камін, утворилася потужна тяга, і весь чадний газ, який йшов з котла, затягнуло в приміщення. На жаль, літній чоловік помер", – розповідає Хомяков.

Також він попереджає власників приватних будинків, перш ніж встановлювати витяжки, газові прилади, обов'язково запросити фахівців і все обстежити. Тому що в теплу пору року, коли всі вікна відкриті, в приміщення надходить повітря, то трагедії може і не бути, чадний газ швидко вивітрюється. А ось взимку, коли все закрито, пластикові вікна, герметичні двері не дають можливості повітрю вільно рухатися, тоді може статися непоправне.

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