Трагічна загибель 4 військових на Донбасі: Хомчак виступив із заявою

Після обстрілу позицій українських захисників близько Павлополя на Донбасі Збройні сили України готові були дати відповідь супротивникам, але ті покинули місце дислокації.

Станом на 11 ранку 7 серпня, ворог не повернувся на місце, звідки був зроблений постріл. Про це під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським повідомив начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

"Відповідь військовослужбовці готові були дати, але, за нашою інформацією розвідки, противник після обстрілу покинув свої позиції і не повернувся до сих пір. З 0 годині 7 серпня жодного обстрілу в зоні Операції Об'єднаних сил зафіксовано не було", – пояснив він.

Хомчак уточнив, що з початку так званого хлібного перемир'я від 21 липня дев'ять військових були поранені, шестеро вбиті. Четверо з них загинули під час обстрілу 6 серпня.

Руслан Хомчак Скріншот

"Це був постріл із гранатомета, до якого була прикручена міна, що потрапила в окоп, де військові проводили інженерне обладнання позицій", – повідомив деталі трагедії начальник українського Генштабу.

Як писав OBOZREVATEL, з початку доби 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на перемир'я. Загинули бійці 36-ї бригади морської піхоти.

Терористи використовували спеціально пристосовану міну, яку запустили без задіяння міномета.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію, висловивши співчуття рідним загиблих і закликавши лідерів країн-членів Нормандського формату відновити переговори.

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