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Трагічна загибель 4 військових на Донбасі: Хомчак виступив із заявою

1.7т Читати матеріал російською

Після обстрілу позицій українських захисників близько Павлополя на Донбасі Збройні сили України готові були дати відповідь супротивникам, але ті покинули місце дислокації.

Станом на 11 ранку 7 серпня, ворог не повернувся на місце, звідки був зроблений постріл. Про це під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським повідомив начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

"Відповідь військовослужбовці готові були дати, але, за нашою інформацією розвідки, противник після обстрілу покинув свої позиції і не повернувся до сих пір. З 0 годині 7 серпня жодного обстрілу в зоні Операції Об'єднаних сил зафіксовано не було", – пояснив він.

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Хомчак уточнив, що з початку так званого хлібного перемир'я від 21 липня дев'ять військових були поранені, шестеро вбиті. Четверо з них загинули під час обстрілу 6 серпня.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Скріншот

"Це був постріл із гранатомета, до якого була прикручена міна, що потрапила в окоп, де військові проводили інженерне обладнання позицій", – повідомив деталі трагедії начальник українського Генштабу.

Як писав OBOZREVATEL, з початку доби 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на перемир'я. Загинули бійці 36-ї бригади морської піхоти.

Терористи використовували спеціально пристосовану міну, яку запустили без задіяння міномета.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію, висловивши співчуття рідним загиблих і закликавши лідерів країн-членів Нормандського формату відновити переговори.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина... Вот это дааа!
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Грищук Руслан
Грищук Руслан
Ох і чмошник, ще один сепар, як і Зелебоба. Клоун Бені взагалі зателефонував в Кремль своєму царю Пуйлу і спитав, чи правильно він на колінах стоїть.
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CARGO 100
CARGO 100
"Это был выстрел из гранатомета,к которому была прикручена мина ..." Всё ... это пи**ец какой-то ...
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