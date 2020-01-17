Трагічна втрата побратима: стало відомо про смерть бійця "Азову". Фото

У мережі повідомили про трагічну і передчасну загибель бійця полку Національної гвардії України "Азов" Максима Трикоза.

Про смерть побратима на псевдо "Войдан" сповістили на офіційному сайті полку. Зазначається, що він вступив до нього 1 вересня 2015 року як волонтер-інструктор.

"Войдан" вважав "Азов" одним із найбоєздатніших підрозділів, тому вирішив долучитися до його лав", – йдеться у зверненні.

У полку "Азов" повідомили про смерть побратима

За словами військових, Максим Трикоз знався на холодній зброї та інших видах озброєння, зарекомендував себе відповідальним і дисциплінованим, завжди мав професійний підхід до будь-якої справи.

"Якщо "Войдан" брався за щось, то завжди доводив почате до кінця. Як людина, був харизматичним, культурним та високоінтелектуальним, спокійним, коректно вирішував конфліктні ситуації", – зауважили вони.

Максим Трикоз (Войдан) azov.org.ua

Водночас, згадують у полку, вільний час їхній побратим полюбляв проводити за читанням або заняттями спортом, а у відпустках надавав перевагу культурному відпочинку й мандрівкам Україною.

"Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким "Войдана" та сумуємо з приводу цієї втрати. Вічна пам’ять!" – підкреслили в "Азові".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в четвер, 16 січня, терористи "Л/ДНР " 9 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.

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