Трагедія забрала 5 життів: топ ДТП в Україні за вихідні

У минулі вихідні, 8-10 березня, в Україні трапилися сотні ДТП, жертвами яких стали десятки людей. OBOZREVATEL розповість про наймасштабніші аварії.

У селі Яблунівка Макарівського району Київської області водій ВАЗа на швидкості в'їхав у дерево. В результаті загинули п'ятеро людей у віці 16-27 років. Вижити вдалося лише 16-річній пасажирці. У критичному стані дівчину госпіталізували.

Водій і пасажири авто – жителі с. Новосілки і Яблунівка. Обставини трагедії встановлюються.

ДТП в Україні

Біля с. Козаче Запорізької області з дамби в кювет злетів мікроавтобус Renault Koleos. У результаті водій і дві жінки-пасажирки загинули на місці події.

ДСНС у Запорізькій області

Неподалік від Луцька Волинської області в ДТП загинув журналіст телерадіокомпанії "Аверс" 57-річний Юрій Яцюк. За даними поліції, разом із жінкою Яцюк переходив дорогу в недозволеному місці й потрапив під колеса легкового авто Volkswagen Golf.

У результаті журналіст загинув на місці пригоди, а жінка-пішохід отримала травми.

Юрій Яцюк

За даними видання "Таблоїд Волині", Юрій повертався з похорону журналіста Романа Флішаровського.

У Києві на Лісовому масиві сталася ДТП за участю тролейбуса і легкового автомобіля Daewoo. В результаті пасажир легковика, який перебував на передньому сидінні, помер.

На трасі Київ – Чоп, між населеними пунктами Козьова і Орява, мікроавтобус Mercedes-Sprinter злетів у кювет. У результаті одна людина загинула і ще двоє отримали травми.

ДТП в Україні Google. Maps

ДТП в Україні Варта-1

ДТП в Україні Варта-1

У Тернопільській області в ДТП потрапила... 13-річна дівчинка-водій. Позашляховик Subaru, яким керувала школярка, зіткнувся з Volkswagen. Поліція встановлює всі обставини події.

ДТП в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області водій маршрутки задавив свою пасажирку. Аварія трапилася, коли 37-річна жінка вийшла з салону автобуса.

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