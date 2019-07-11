Трагедія з військовою колоною на Донбасі: у ВМС назвали можливу мету терористів

Вантажний автомобіль бригади ЗСУ, який обстріляли терористи на Донбасі, не їхав у складі колони голови Донецької ОДА Павла Кириленка.

Про це повідомили в пресслужбі Командування ВМС, зазначивши, що вантажівку атакували з окупованої території, це не була ДРГ, передає InfoResist.

"Автоколона Кириленка знизила швидкість, оскільки це було в межах населеного пункту, і до неї наблизився КрАЗ. Тоді бойовики збройного формування РФ і зробили постріл. Ми не знаємо, хто саме був ціллю, наші бійці чи керівник області. Є припущення, що російські найманці думали, що в автомобілі перебували боєприпаси і, якщо підірвати вантажівку, вибухне вся колона. У вантажівці були 4 бійців 406 бригади, вони їхали виконувати поставлене завдання. Борт був порожній, без боєприпасів", — розповіли в пресслужбі.

Обстріл КрАЗа Український військовий портал

"Постріл був зроблений з окупованої території на відстані 3,5 кілометра. Місце, де підірвали КрАЗ, досить жваве, там постійно їздять цивільні автомобілі. Можливо, колону чекали", — підсумували у ВМС.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, бійцем ЗСУ, який загинув під час обстрілу, виявився військовослужбовець 1997 року народження з Миколаєва, молодший сержант 406-ї окремої артилерійської бригади ВМС.

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