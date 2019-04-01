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Трагедія з нацгвардійцями в Одесі: стало відомо про перше рішення суду

3.1тЧитати матеріал російською

В Одесі суд узяв під варту на термін 60 днів без внесення застави водія, який підозрюється в скоєнні смертельної ДТП з бійцями Нацгвардії.

У результаті аварії одна людина загинула і п'ятеро отримали рани, повідомляє прес-служба Київського суду міста.

"У Київський райсуд Одеси надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП в Суворовському районі міста (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). У результаті ДТП загинув військовослужбовець. Ще двоє нацгвардійців та троє пасажирів автомобіля "Opel" отримали важкі травми", – йдеться в повідомленні.

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Згідно з матеріалами справи, водій автомобіля "Opel" з європейською реєстрацією, рухаючись проспектом Добровольського, грубо порушив правила дорожнього руху. Здійснюючи рух на заборонний сигнал світлофора (жовтий), скоїв зіткнення з двома автомобілями, від удару його транспортний засіб відкинуло на тротуар, де в цей час перебували люди, що спричинило смерть однієї людини і травмування п'яти постраждалих.

ДТП

ДТП

Facebook Сергій Князєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДТПДТП в Одесі
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