Трагедія з МН17 на Донбасі: стало відомо про нових підозрюваних

У справі про катастрофу малазійського рейсу МН17 в 2014 році на Донбасі можуть з'явитися нові підозрювані.

Про це заявив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов "Укрінформу". Поки ж триває активна підготовка до суду.

За словами Ченцова, про нових підозрюваних можуть заявити після початку судового процесу.

"До прийняття судом остаточного рішення ніхто не може бути визнаний винним. Звичайно, вже оголошено кілька осіб, щодо яких висунуто звинувачення, можливо, ще будуть додаткові особи, але я б набрався терпіння і дочекався результатів судових слухань", – підкреслив він.

Посол підкреслив, що Нідерланди внесли деякі корективи в своє законодавство, щоб судовий процес виявився можливим.

"Вони стосувалися, наприклад, такого питання, як допит свідка шляхом відеоконференції. Як відомо, громадяни України не можуть бути видані Нідерландам згідно з Конституцією України", – зазначив він.

"У випадку, якщо є необхідність допиту такої особи, в тому числі в рамках судового процесу, то така можливість буде забезпечена. Що стосується питання мови процесу, це була ініціатива нідерландської сторони, щоб англійська мова використовувалася, тому, що за процесом стежитимуть родичі загиблих не тільки з Нідерландів, а й з інших країн", – розповів Ченцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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