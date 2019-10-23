Трагедія з МН17 на Донбасі: стало відомо про нових підозрюваних

У справі про катастрофу малазійського рейсу МН17 в 2014 році на Донбасі можуть з'явитися нові підозрювані.
Про це заявив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов "Укрінформу". Поки ж триває активна підготовка до суду.
За словами Ченцова, про нових підозрюваних можуть заявити після початку судового процесу.
"До прийняття судом остаточного рішення ніхто не може бути визнаний винним. Звичайно, вже оголошено кілька осіб, щодо яких висунуто звинувачення, можливо, ще будуть додаткові особи, але я б набрався терпіння і дочекався результатів судових слухань", – підкреслив він.
Посол підкреслив, що Нідерланди внесли деякі корективи в своє законодавство, щоб судовий процес виявився можливим.
"Вони стосувалися, наприклад, такого питання, як допит свідка шляхом відеоконференції. Як відомо, громадяни України не можуть бути видані Нідерландам згідно з Конституцією України", – зазначив він.
"У випадку, якщо є необхідність допиту такої особи, в тому числі в рамках судового процесу, то така можливість буде забезпечена. Що стосується питання мови процесу, це була ініціатива нідерландської сторони, щоб англійська мова використовувалася, тому, що за процесом стежитимуть родичі загиблих не тільки з Нідерландів, а й з інших країн", – розповів Ченцов.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародної слідчої групи докази.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".