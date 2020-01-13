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13 січня • оновлено в 07:03
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Трагедія з літаком МАУ в Ірані: в РБНО зробили важливу заяву про загиблих українців

1.6т
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Борт Міноборони повернеться з Ірану тоді, коли зможе забезпечити повернення всіх тіл загиблих українців в катастрофі з літаком МАУ.

Про це в Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, зазначивши, що при необхідності в Іран "будуть відправлені додаткові сили".

"Борт Міноборони України повернеться з Тегерана тільки по завершенню всіх процедур і коли ми зможемо забрати тіла всіх 11 громадян України, які загинули в авіакатастрофі", – написав Данилов.

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Крах Boeing в Ірані

Крах Boeing в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Іран
Тег
РНБО
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