Трагедія з літаком МАУ в Ірані: в РБНО зробили важливу заяву про загиблих українців

Борт Міноборони повернеться з Ірану тоді, коли зможе забезпечити повернення всіх тіл загиблих українців в катастрофі з літаком МАУ.

Про це в Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, зазначивши, що при необхідності в Іран "будуть відправлені додаткові сили".

"Борт Міноборони України повернеться з Тегерана тільки по завершенню всіх процедур і коли ми зможемо забрати тіла всіх 11 громадян України, які загинули в авіакатастрофі", – написав Данилов.

Крах Boeing в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Хасан Роухані на своїй сторінці в Twitter написав, що Іран виплатить компенсацію родинам 176 жертв.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся