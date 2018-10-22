Загибель Поплавської: водій автобуса описав момент аварії з ''Дизель Шоу''

Водій Михайло Манюк, який перевозив акторів "Дизель Шоу", визнав свою провину в смертельній аварії, в якій загинула Марина Поплавська, але заявив, що не спав за кермом.

Як передає ТСН, про це чоловік розповів 22 жовтня в Шевченківському суді Києва, куди його привели під конвоєм з ушкодженою ногою.

За словами водія, він відволікся на Поплавську, яка час від часу підходила до нього через те, що відчувала себе погано.

"Вона стала на коліна, витяглась, каже, що спина болить. У цей момент, може, я трошки відволікся на неї. Попереду авто я бачив, але не думав, що так швидко... Коли хотів здійснювати обгін, ззаду боковим зором побачив вогні. Злякався і викрутив кермо вправо і став на гальма. Все", - розповів водій.

"Специфіка таких кримінальних проваджень полягає у всьому. Ось він, наприклад, визнає свою провину. Але це його суб'єктивна думка. Якби він щось украв або побив, то так, він міг сказати, що я винен. А тут потрібна низка експертиз", - пояснив адвокат, попросивши відпустити чоловіка на лікування, запевняючи, що він не втече.

Проте, суд вирішив залишитиМанюка під домашнім арештом без права залишати місце проживання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 20 жовтня за Києвом автобус із акторами гумористичного "Дизель Шоу" потрапив в аварію, у результаті якої загинула відома актриса Марина Поплавська, а ще двоє акторів були госпіталізовані.

Напередодні в мережі показали останні моменти з акторами "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП по дорозі зі Львова.