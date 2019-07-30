Трагедія з Boeing-777: суд ухвалив рішення щодо командира "ДНР"

Викрадений СБУ екс-начальник протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористів "ДНР" Володимир Цемах залишиться під вартою до 25 серпня.

Рішення залишити арешт в силі прийняв Київський апеляційний суд, повідомив "Українським новинам" головуючий суддя Юрій Слива.

Засідання почалося близько 15:20. Цемах брав в ньому участь по відеозв'язку зі слідчого ізолятора СБУ.

Володимир Цемах соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, доставлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду. Підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що в кінці червня українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

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